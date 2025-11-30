Logo
Large banner

Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Извор:

АТВ

30.11.2025

14:32

Коментари:

0
Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом
Фото: AMS RS

На граничним прелазима Шепак, Каракај, Братунац и Скелани због пада система обустављен је саобраћај на излазу и улазу у БиХ из Србије, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Доња Градина, Изачић и Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Подијели:

Таг:

Гранични прелаз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

Друштво

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

1 седм

0
Појачан саобраћај на улазу у БиХ

БиХ

Појачан саобраћај на улазу у БиХ

2 седм

0
Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

Градови и општине

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

2 седм

0
Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

Друштво

Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

2 седм

0

Више из рубрике

Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

4 ч

0
Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Друштво

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

5 ч

0
Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Друштво

Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

7 ч

0
Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Друштво

Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner