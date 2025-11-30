Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Извор:
30.11.2025
На граничним прелазима Шепак, Каракај, Братунац и Скелани због пада система обустављен је саобраћај на излазу и улазу у БиХ из Србије, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Доња Градина, Изачић и Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
