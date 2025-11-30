Logo
Large banner

Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

Извор:

СРНА

30.11.2025

13:48

Коментари:

0
Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима
Фото: АТВ

Републику Српску наредних дана очекује промјенљиво облачно вријеме са падавинама, углавном слабом кишом, и уз дневну температуру ваздуха од пет до 12 степени.

Метеоролози су за сутра најавили промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде. Дуваће слаб вјетар јужних смјерова или промјенљив.

Јутро ће бити претежно ведро уз умјерену облачност. Понегдје ће око ријека и по котлинама бити магле која се може и дуже задржати током дана уз свјежије вријеме у тим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од минус два до три, у вишим предјелима на истоку од минус шест, а максимална од шест до 12, у вишим предјелима и мјестима с маглом од три степена Целзијусова.

Умјерено до претежно облачно биће у уторак, 2. децембра, уз слабу кишу у Крајини и Херцеговини која ће увече јачати. Минимална температура ваздуха од минус један до три, у вишим предјелима од минус четири, а максимална од пет до 10, на југу до 13 степени Целзијусових.

nova godina vatromet praznici

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

Слично вријеме са повременом кишом у првом дијелу дана очекује се у сриједу, 3. децембра, а послије подне се очекује више сунчаних периода док ће киша наставити да пада у Херцеговини.

Минимална температура ваздуха од један до пет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од пет до 10, на југу до 13 степени Целзијсуових.

Пролазна слаба киша падаће и у четвртак, 4. децембра, а преовладаваће промјенљиво до претежно облачно вријеме. Минимална температура ваздуха од нула до четири, у вишим предјелима од минус два, а максимална од четири до 10, на југу до 13 степени Целзијусових.

У већини крајева данас је било претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Друштво

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

5 ч

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Регион

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

5 ч

0
Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Хроника

Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

5 ч

0
Клизишта у Вијетнаму

Свијет

Клизишта и поплаве однијеле више од 600 жртава

5 ч

0

Више из рубрике

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Друштво

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

5 ч

0
Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Друштво

Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

7 ч

0
Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Друштво

Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

8 ч

0
Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

Друштво

Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner