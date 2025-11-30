Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

Извор:
Републику Српску наредних дана очекује промјенљиво облачно вријеме са падавинама, углавном слабом кишом, и уз дневну температуру ваздуха од пет до 12 степени.
Метеоролози су за сутра најавили промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде. Дуваће слаб вјетар јужних смјерова или промјенљив.
Јутро ће бити претежно ведро уз умјерену облачност. Понегдје ће око ријека и по котлинама бити магле која се може и дуже задржати током дана уз свјежије вријеме у тим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од минус два до три, у вишим предјелима на истоку од минус шест, а максимална од шест до 12, у вишим предјелима и мјестима с маглом од три степена Целзијусова.
Умјерено до претежно облачно биће у уторак, 2. децембра, уз слабу кишу у Крајини и Херцеговини која ће увече јачати. Минимална температура ваздуха од минус један до три, у вишим предјелима од минус четири, а максимална од пет до 10, на југу до 13 степени Целзијусових.
Слично вријеме са повременом кишом у првом дијелу дана очекује се у сриједу, 3. децембра, а послије подне се очекује више сунчаних периода док ће киша наставити да пада у Херцеговини.
Минимална температура ваздуха од један до пет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од пет до 10, на југу до 13 степени Целзијсуових.
Пролазна слаба киша падаће и у четвртак, 4. децембра, а преовладаваће промјенљиво до претежно облачно вријеме. Минимална температура ваздуха од нула до четири, у вишим предјелима од минус два, а максимална од четири до 10, на југу до 13 степени Целзијусових.
У већини крајева данас је било претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
