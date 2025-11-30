Logo
Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

30.11.2025

09:16


У српској народној традицији, Свети Григорије Чудотворац, који се обиљежава 30. новембра, важи за светитеља велике благости и заштитника дома.

Иако није међу најпознатијим славама, овај дан је одувијек носио посебну симболику вјеровало се да његове молитве штите од болести, страха и наглих невоља.

Народ је Светог Григорија поштовао као светитеља који “смирује вјетрове”. Сматрало се да на овај дан зима добија свој прави карактер, па су се домаћице тихо помолиле да предстојећи мјесеци буду благи и без великих олуја. У неким крајевима Шумадије и Баната говорило се да Григорије “закључава вихоре”, па је због тога био обичај да се на овај светац не иде у поље.

Овај празник био је и дан помирења. Свети Григорије је у светим књигама описан као човјек благог срца, па је народ вјеровао да је данас најбољи тренутак да се пружи рука и ријеше старе свађе.

''Како се измирите на Григоријевдан, тако ће вам бити читаве године'', говориле су старије жене.

У источној Србији задржао се и лијеп обичај да се прије зоре донесе “григоријевска вода”. Том водом се прскала кућа, окућница и штала, као заштита од болести и несрећа. Сматрало се да ова вода има нарочиту благодат, јер се по предању светитељ дуго молио у самоћи планина, преноси Блиц жена.

И данас многи вјерници овај дан обиљежавају једноставно – молитвом за мир у дому, здравље дјеце и ослобађање од страхова и брига. Свети Григорије Чудотворац остао је упамћен као светитељ који је животом и дјелима доносио утјеху, а по народном вјеровању и данас чува оне који му се обрате.

