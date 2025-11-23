Logo

Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима

Курир

23.11.2025

Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници празнују дан Светих апостола Олимпа, Ераста, Кварта, Родиона и других с њима.

Бијеху сви из Седамдесет апостола. Посљедња тројица спомињу се још и на другом мјесту, и то: Родион 8. априла, Сосипатер 28. априла а Терције 30. октобра.

Св. Олимп и Родион беху сљедбеници апостола Петра; и када Петар пострада, пострадаше и они, јер по заповијести Нероновој бијеше обезглављени.

Ераст био најприје економ цркве Јерусалимске, а по том епископ у Панеади Палестинској.

Кварт био епископ у Бејруту; много је страдао но многе је и привео вјери Христовој.

Сосипатер био епископ у Иконији, а Терције био другим епископом у истој тој Иконији. Духовно војеваше, побједници бише, и вјенцима се славе увјенчаше.

Обичаји и вјеровања

Према народним вјеровањима данас се сви болесни моле овим свецима.

