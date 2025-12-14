Олуја "Емилија" погодила Канарска острва

Извор:
Агенције
14.12.2025
09:12
Коментари:0
Олуја "Емилија" погодила је Канарска острва и југоисточне области Иберијског полуострва, а удари вјетра достизали су готово 150 километара на час, преносе локални медији.
На неколико острва овог архипелага забиљежени су нестанци струје, поплављени подруми кућа, оборена стабла и саобраћајне незгоде.
Како је навела шпанска метеоролошка агенција Аемет, олуја ће се у овим областима наставити до сутра.
Упозорења су издата у Андалузији, Астурији, Кантабрији, Галицији, Баскији и на Канарским острвима, као и у градовима Сеута и Мелиља.
На свим острвима Канарског архипелага издат је наранџасти метеоаларм, док се снијег очекује у највишим дијеловима Тенерифа, Гран Канарије и Ла Палме, као и дуж обала Кадиза и Сеуте.
Свијет
Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643
Метеоролози упозоравају да се очекују обилне кишне падавине, а за 12 часова могло би да падне до 100 литара кише по квадратном метру.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму