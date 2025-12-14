Logo
Олуја "Емилија" погодила Канарска острва

Извор:

Агенције

14.12.2025

09:12

Олуја "Емилија" погодила Канарска острва
Фото: Youtube/@RTVE Noticias/screenshot

Олуја "Емилија" погодила је Канарска острва и југоисточне области Иберијског полуострва, а удари вјетра достизали су готово 150 километара на час, преносе локални медији.

На неколико острва овог архипелага забиљежени су нестанци струје, поплављени подруми кућа, оборена стабла и саобраћајне незгоде.

Како је навела шпанска метеоролошка агенција Аемет, олуја ће се у овим областима наставити до сутра.

Упозорења су издата у Андалузији, Астурији, Кантабрији, Галицији, Баскији и на Канарским острвима, као и у градовима Сеута и Мелиља.

На свим острвима Канарског архипелага издат је наранџасти метеоаларм, док се снијег очекује у највишим дијеловима Тенерифа, Гран Канарије и Ла Палме, као и дуж обала Кадиза и Сеуте.

Тајланд, тајфун, олуја

Свијет

Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

Метеоролози упозоравају да се очекују обилне кишне падавине, а за 12 часова могло би да падне до 100 литара кише по квадратном метру.

Олуја

Kanarska ostrva

