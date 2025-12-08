Logo
Снажна атлантска олуја продире: Захватиће дио континента

Индекс

08.12.2025

16:04

Снажна атлантска олуја продире: Захватиће дио континента
Фото: Severe Weather Europe

Након поремећаја поларног вртлога, дубоки продори арктичког ваздуха над Атлантиком потичу стварање интензивних олуја које се крећу према западној Европи. Већ у уторак, 9. децембра, предвиђа се да ће снажна олуја, која би ускоро могла добити име Брам, погодити западну обалу Ирске, Сјеверну Ирску и Шкотску, доносећи орканске вјетрове и обилну кишу. Истовремено, остатак Европе захватиће значајан топлотни талас, пише Severe Weather Europe.

Активни Атлантик и топлотни талас над Европом

Повратак снажног зоналног струјања над Атлантиком значи да топлије и влажније ваздушне масе продиру дубоко над континент. Овај временски образац типична је посљедица слабљења поларног вртлога, при чему се хладан ваздух спушта над Сјеверну Америку, активирајући Атлантски океан. Док се олује формирају и јуре према западу Европе, над остатком континента јача гребен високог притиска, познат као Омега блок (Omega block), који доноси стабилно и неуобичајено топло вријеме.

Због постојаног зоналног струјања, овај топлотни талас задржаће се над континентом најмање до средине децембра. Очекује се да ће температурна аномалија износити од 8 до 12 °C изнад просјека за ово доба године, а према садашњим прогнозама, овако топло вријеме могло би се наставити и у седмици након тога.

Олуја Брам доноси јаке вјетрове

Надолазећа олуја формираће се западно од Иберијског полуострва у понедјељак, а затим ће, путујући према сјеверу, нагло јачати. До уторка у подне, средиште циклоне, с притиском који ће се спустити на око 955 милибара, проћи ће западно од обала Ирске и Шкотске.

Даље продубљивање циклоне очекује се током уторка увече и сриједе ујутро, док буде напредовала према Фарским острвима, с притиском који би могао пасти и до 950 милибара. Очекују се изузетно снажни удари вјетра који би на западним обалама Ирске, Сјеверне Ирске и Шкотске могли достићи брзину од 150 до 180 km/h.

