Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Извор:
СРНА
08.12.2025
15:46
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је након данашњих консултација о буџету Српске за наредну годину да Срби у ФБиХ неће остати без помоћи и подршке Владе Српске.
Минић је рекао новинарима да је са представницима српских општина из ФБиХ разговарао о низу пројеката.
"Увијек ћемо им пружати помоћ. Све општине у ФБиХ са претежно српским становништвом неће остати без наше помоћи", навео је Минић.
Он је најавио да ће уговори за лијечење Срба из ових федералних општина у Републици Српској бити проширени.
Минић је рекао да је током разговора са ректорима јавних универзитета у Републици Српској изражено задовољство оним што је Влада до сада урадила за студентски стандард и високо образовање.
Он је навео да су и представници студената изразили задовољство стандардом и условима студирања.
"Студенти данас имају стандард који заслужују", рекао је Минић.
Премијер Српске је данас обавио консултације о буџету за 2026. године са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, Уније студената, Омладинског савјета и српских општина из ФБиХ.
