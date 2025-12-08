Logo
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Извор:

СРНА

08.12.2025

15:46

Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је након данашњих консултација о буџету Српске за наредну годину да Срби у ФБиХ неће остати без помоћи и подршке Владе Српске.

Минић је рекао новинарима да је са представницима српских општина из ФБиХ разговарао о низу пројеката.

"Увијек ћемо им пружати помоћ. Све општине у ФБиХ са претежно српским становништвом неће остати без наше помоћи", навео је Минић.

савјет министара

БиХ

Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

Он је најавио да ће уговори за лијечење Срба из ових федералних општина у Републици Српској бити проширени.

Минић је рекао да је током разговора са ректорима јавних универзитета у Републици Српској изражено задовољство оним што је Влада до сада урадила за студентски стандард и високо образовање.

Саво Минић

Република Српска

Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

Он је навео да су и представници студената изразили задовољство стандардом и условима студирања.

"Студенти данас имају стандард који заслужују", рекао је Минић.

Премијер Српске је данас обавио консултације о буџету за 2026. године са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, Уније студената, Омладинског савјета и српских општина из ФБиХ.

