Ово ће обрадовати Гробаре! Познато када се враћа Карлик Џонс

Кошаркаши Партизана уписали су убједљиву побједу у 12. колу А групе АБА лиге, пошто су у хали "Пионир" у Београду славили против Сплита са 110:74!
Осим што су се црно-бијели заборавили на дебакл против Макабија у Евролиги, и уписали убједљиву побједу, за навијаче црно-бијелих стигла је и још једна вијест која ће их и те како обрадовати!
Наиме, Карлик Џонс је медијима након меча са Сплитом, у пролазу открио да би требало да се врати до 30. јануара 2026. године, што би значило, најкасније за неких мјесец дана.
Иначе, Карлик Џонс се повриједио у трећем колу АБА лиге, на мечу против ФМП-а 20. октобра, када је задобио прелом метатарзалне кости.
Тада је у четвртој дионици незгодно доскочио, и одмах је уз болну гримасу показао да не може да настави меч.
На крају, испоставило се да су прогнозе послије повреде биле тачне, с обзиром да се тада спекулисало да би Карлик требало да се врати на терен тек крајем јануара, односно, око три мјесеца након повреде, што је сада и сам кошаркаш потврдио.
