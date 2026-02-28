Весна (75) и Зоран (73) потрчали за погрешним бусом, завршили у вези

Извор:
Да ли вјерујете у љубав на први поглед, судбински сусрет или у то да се све дешава са разлогом? Управо то десило се једној старијој госпођи Весни (75) из Београда која је трчала за аутобусом, а касније се испоставило да је тај тренутак за њу почетак једне прелијепе љубавне приче.
Прије четири мјесеца одиграла се права филмска сцена на аутобуској станици у Београду.
Весна је потрчала да стигне на аутобус, а када му се приближила схватила је да то није тај аутобус који је требало да чека.
Задихана од журбе села је на клупу на станици како би дошла до даха. Поред ње сјео је и Зоран (73) који је такође трчао за погрешним аутобусом.
Коначно је наишао прави аутобус. Весна је сјела на прво седиште, Зоран је прошао, мало застао, па се вратио да сједне поред Весне.
Спонтано су кренули да причају, а онда су и размијенили бројеве телефона и од тог дана се нису раздвојили.
"Чули су се телефоном, одлучили су да се нађу на пићу и тако је кренула њихова прича, испричала је Веснина унука са којом је одмах подијелила срећне вести.
И Весна и Зоран су давно остали удовци, а живот је наставио да тече, а са тим су се и они сами борили.
Већ помало навикнути на самоћу нису ни слутили да ће једно другом бити трачак радости и сунца у позним годинама и да ће се заљубити једно у друго као тинејџери.
Управо у аутобусу, на путу за Гроцку између њих се појавила искра која их је навела да не престану да мисле једно о другом, па тако је и било до првог телефонског позива прије сусрета.
Весна има унуке, и Зоран има унуке, а недавно су се и сви заједно упознали на породичном ручку када је овај пар одлучио да своју срећу подијели са породицом.
Њима је судбина приредила сценарио који нису могли ни да сањају. Сада већ четири мјесеца се не раздвајају и уживају у својој љубави, почели су и да живе заједно ријешени да су створени једно за друго, преноси Телеграф.
