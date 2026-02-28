Logo
Large banner

Весна (75) и Зоран (73) потрчали за погрешним бусом, завршили у вези

Извор:

Телеграф

28.02.2026

14:21

Коментари:

0
Весна (75) и Зоран (73) потрчали за погрешним бусом, завршили у вези
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Да ли вјерујете у љубав на први поглед, судбински сусрет или у то да се све дешава са разлогом? Управо то десило се једној старијој госпођи Весни (75) из Београда која је трчала за аутобусом, а касније се испоставило да је тај тренутак за њу почетак једне прелијепе љубавне приче.

Прије четири мјесеца одиграла се права филмска сцена на аутобуској станици у Београду.

Потрчала за погрешним аутобусом

Весна је потрчала да стигне на аутобус, а када му се приближила схватила је да то није тај аутобус који је требало да чека.

Поред Весне се нашао Зоран

Задихана од журбе села је на клупу на станици како би дошла до даха. Поред ње сјео је и Зоран (73) који је такође трчао за погрешним аутобусом.

Прави аутобус

Коначно је наишао прави аутобус. Весна је сјела на прво седиште, Зоран је прошао, мало застао, па се вратио да сједне поред Весне.

Спонтано су кренули да причају, а онда су и размијенили бројеве телефона и од тог дана се нису раздвојили.

"Чули су се телефоном, одлучили су да се нађу на пићу и тако је кренула њихова прича, испричала је Веснина унука са којом је одмах подијелила срећне вести.

Ламин Јамал

Сцена

Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

Остали удовци

И Весна и Зоран су давно остали удовци, а живот је наставио да тече, а са тим су се и они сами борили.

Већ помало навикнути на самоћу нису ни слутили да ће једно другом бити трачак радости и сунца у позним годинама и да ће се заљубити једно у друго као тинејџери.

Искра на путу за Гроцку

Управо у аутобусу, на путу за Гроцку између њих се појавила искра која их је навела да не престану да мисле једно о другом, па тако је и било до првог телефонског позива прије сусрета.

Не раздвајају се

Весна има унуке, и Зоран има унуке, а недавно су се и сви заједно упознали на породичном ручку када је овај пар одлучио да своју срећу подијели са породицом.

Њима је судбина приредила сценарио који нису могли ни да сањају. Сада већ четири мјесеца се не раздвајају и уживају у својој љубави, почели су и да живе заједно ријешени да су створени једно за друго, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

autobus

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

За ове хороскопске знакове март доноси срећу

5 ч

0
Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

Занимљивости

Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

8 ч

0
Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Занимљивости

Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

11 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ово је најопаснији дан за вријеме ретроградног Меркура: Будите опрезни

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

16

45

Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner