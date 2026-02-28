За ове хороскопске знакове март доноси срећу

28.02.2026
Улазак Сатурн и Нептуна у Овна доноси велико олакшање за Рибе, Стријелчеве, Близанце и Дјевице јер су били на тијесту од марта 2023.
Астролошки посматрано, улазак Сатурна у Овна 14. фебруара покренуо је нови циклус сазревања и одговорности који ће трајати до априла 2028. године.
Код Стријелчева се буди потреба да озбиљније приступе љубави и личним жељама, што доноси мање лутања, а више јасног правца, па иако напредак може да дјелује спор, оно што се сада покрене има потенцијал да постане стабилно и трајно.
Рибе улазе у период у коме морају реалније да гледају на себе, новац и сопствену вриједност. Сатурн у Овну их учи стрпљењу, границама и јачању самопоуздања. Рибе су биле један од знакова који је највише патио од марта 2023, тако да је бољи период коначно стигао од 14. фебруара.
Близанцима се мијења круг људи и планови за будућност, па ће неки односи природно да отпадају, али ће опстати они који имају смисла. Време је за озбиљније циљеве и дугорочне идеје, али постојан напредак.
Дјевице улазе у дубљу унутрашњу трансформацију, јер их Сатурн тера да се суоче са страховима, теретом, старим обрасцима и потиснутим емоцијама, што може да буде захтевно, али доноси велику менталну снагу, стабилност и осјећај личне контроле.
Овај прелаз Сатурна из Риба у Овна генерално доноси тестове прије награда, па као и увијек тражи храброст, дисциплину и истрајност, али оно што се изгради у овом периоду може да има дуг и чврст темељ.
