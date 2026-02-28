Logo
За ове хороскопске знакове март доноси срећу

28.02.2026

11:21

Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Улазак Сатурн и Нептуна у Овна доноси велико олакшање за Рибе, Стријелчеве, Близанце и Д‌јевице јер су били на тијесту од марта 2023.

Астролошки посматрано, улазак Сатурна у Овна 14. фебруара покренуо је нови циклус сазревања и одговорности који ће трајати до априла 2028. године.

Стријелац

Код Стријелчева се буди потреба да озбиљније приступе љубави и личним жељама, што доноси мање лутања, а више јасног правца, па иако напредак може да д‌јелује спор, оно што се сада покрене има потенцијал да постане стабилно и трајно.

Рибе

Рибе улазе у период у коме морају реалније да гледају на себе, новац и сопствену вриједност. Сатурн у Овну их учи стрпљењу, границама и јачању самопоуздања. Рибе су биле један од знакова који је највише патио од марта 2023, тако да је бољи период коначно стигао од 14. фебруара.

Близанци

Близанцима се мијења круг људи и планови за будућност, па ће неки односи природно да отпадају, али ће опстати они који имају смисла. Време је за озбиљније циљеве и дугорочне идеје, али постојан напредак.

Д‌јевица

Д‌јевице улазе у дубљу унутрашњу трансформацију, јер их Сатурн тера да се суоче са страховима, теретом, старим обрасцима и потиснутим емоцијама, што може да буде захтевно, али доноси велику менталну снагу, стабилност и осјећај личне контроле.

Овај прелаз Сатурна из Риба у Овна генерално доноси тестове прије награда, па као и увијек тражи храброст, дисциплину и истрајност, али оно што се изгради у овом периоду може да има дуг и чврст темељ.

