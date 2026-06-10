Кудуз је Јунуз Кечо: Убиство које је потресло СФРЈ има и невјероватан епилог

Аутор:АТВ
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Стравично убиство које је потресло бившу Југославију десило се ‘85. године надомак Хаџића, када је Јунуз Кечо у налету болесне љубоморе усмртио супругу ножем, након чега се годину дана скривао по околним шумама.
Прича је екранизирана четири године касније, када су Абдулах Сидран и Адемир Кеновић одлучили написати сценариј о одметнику који ће пронаћи љубав у дјетету жене чији је живот окончао насиљем.
Невјероватна животна прича Јунуза Кече, који је у селу Горња Биоча у Општини Хаџићи 21.3.1985. године починио злочин из болесне љубоморе, преточена је филм "Кудуз“ (1989.), који је прије тачно 30 година режирао Адемир Кеновић. Бећир Кудуз је било филмско име свирепог убице меког срца, који је са седам убода ножем брутално искасапио јетру и плућа своје супруге Расеме Фазлибашић, сломивши јој три ребра и пославши је у смрт. Ријеч кудуз на турском језику значи бјеснило и та би ријеч најбоље објаснила ситуацију која се догодила у кући Расеминог рођака којег је исте вечери око 19 сати Кечо такође убо ножем, гдје је Расема боравила након развода од Јунуза.
Кудуза је играо глумац Слободан Ћустић, рођен у околици Дервенте, којег памтимо и као "Ђуку Беговића“ и по низу улога остварених у насловима српске кинематографије ("Проклета је Америка“, „До коске“...). Сценариј Сидрана и Кеновића једноставном нарацијом слиједио је ток догађаја који су пратили Кудузов излазак из затвора, гдје је "лежао“ због поврјеђивања полицајца. По изласку на слободу, Кудуз се заљубљује у слободоумну Бадему, која се жели преквалификовати у конобарицу. Кудуз, с друге стране, такође нема неких великих амбиција, па жели водити грађевинске послове и живјети мирно у кругу породице, коју је засновао не марећи за чињеницу да је Бадема прије њега имала пет бракова а буран живот јој није оставио простора да сазна ко је отац њене кћери Амеле. Бадема почиње везу са шармантним Алијом Гором, због које ће јој Кудуз у налету љубоморе одузети живот.
Филм је чин убиства показао као Кудузов улазак у камп кућицу и кратко комешање, иако је стварност оставила пуно бруталније чињенице, па и фотографије. Полиција је Расему затекла у закључаној соби, на поду поред кревета, а испод ње је била дека натопљена крвљу. Те ноћи полиција је у Расеминој ташни нашла и документ о разводу од Кече. Расема Фазлибашић, односно Бадема Кудуз, била је жена за коју је Кечо рекао да је "волио више него себе“, а амбивалентност његове личности најбоље је показана преко истовремене бруталности и невјероватне љубави коју је Кечо развио према Расеминој кћери Санели. У филму се дјевојчица звала Амела а играла ју је Иван Легин, која у нашем сјећању живи и по симпатичном стиху "Ја се зовем Ивана а тата ме зове злато“ из пјесме "Чаје Шукарије" Здравка Чолића.
Управо је дјевојчица Санела Фазлибашић допринијела да живот покаже како прича веће приче од фикције, па је судбина прерасла филмску верзију Кечине личне трагедије, која се догодила пар година након филма. Наиме, с почетком рата у БиХ деведесетих, Кечо је побјегао из затвора у Фочи и живио је са својом покћерком, чијој је мајци одузео живот. У августу 1993. године Санела, тада четрнаестогодишњакиња, и педесетогодишњи Кечо су погинули од снајперског метка у селу Гојаковац надомак Лепенице. Обоје су имали прострелне ране у предјелу главе, а никада до краја нису расвијетљене околности њихове смрти и поред верзије о снајперисти ХВО-а, постоје и наводи да се ту радило о класичној сачекуши из непознатих разлога. Пронађени су мртви на ливади, држали су се за руке, а сахрањени су на гробљу "Мокрине“ једно поред другог.
"А море л' се, болан, сањат' оно чега нема?“ ријечи су које Абдулах Сидран, као глумац дебитант говори на почетку филма "Кудуз“, стојећи поред пруге у униформи упосленика жељезнице. Управо су то биле ријечи које је Јунуз Кечо изговорио Адемиру Кеновићу и Сидрану приликом њихове посјете Кечи у затвору у Фочи 11. 7. 1988. године. Затворски психолози су у Кечин досије записали да је, једном рјечју, дебил. Иако је на телопу, којим филм завршава, писало да ће Јунуз Кечо изаћи из затвора 2001. године, судбина се горко поиграла животима главних протагониста. Јунуз Кечо је био прва особа која је у затвору у Фочи погледала филм "Кудуз“. Том приликом је рекао да му је жеља да што више људи види филм, јер су у њему разлози због којих је починио ужасно убиство иако је волио своју супругу. О себи је тада у трећем лицу рекао како "Кудуз није крив“.
(Кликс)
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