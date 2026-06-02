Филмски преокрет: Мушкарац пријавио да је упуцан, истрага открила шокантну истину

Тотални преокрет догодио се у Калуђерици, а када је полиција дошла до информације да је мушкарац из овог београдског насеља, И.Ј. (41), пуцао сам у себе, након што је у почетку тврдио како је у њега пуцано.
Како сазнаје Телеграф, јуче у три сата иза поноћи, мушкарац је позвао полицију и казао да је упуцан када је ишао да сачека дјевојку.
Међутим, након прикупљања доказа, полиција је сазнала да је мушкарац све измислио, да је сам пуцао у себе и затим лажно пријавио напад.
Код мушкарца је током истраге пронађена, како сазнаје овај портал, дрога и оружје, а по налогу Другог основног јавног тужилаштва он је ухапшен и задржан на 48 сати.
Подсјетимо, како је Телеграф.рс писао, рањени мушкарац примљен у београдску болницу са прострелном раном на нози, а потом је донио одлуку која је шокирала и додатно алармирала надлежне органе - потпуно је одбио даљу сарадњу са полицијом, остављајући инспекторе без кључних одговора.
Како сазнаје Телеграф од извора блиског истрази, драма је почела јуче у глуво доба ноћи. И.Ј. је, након што је погођен у ногу, успио да дође до породичне куће у Калуђерици.
"Рањени мушкарац је ушао у двориште и панично почео да дозива мајку. Несрећна жена је истрчала из куће, затекла сина у локви крви и одмах му пружила прву помоћ, након чега је алармирала Хитну помоћ", открива извор.
Форензичари и инспектори су одмах по пријави изашли на терен, али су убрзо наишли на зид. Наиме, детаљним прегледом терена, трагови крви пронађени су искључиво на улазу у двориште и унутар саме куће, гдје је мајка превијала сина.
Сви покушаји лоцирања мјеста самог обрачуна - чаура, трагова борбе или оштећења на објектима у околини - остали су безуспјешни. Због тога се основано сумња да се пуцњава уопште није догодила испред његове куће, већ да је И.Ј. рањен на потпуно другој локацији и у другачијим околностима, након чега је накнадно дошао или довезен до Калуђерице.
