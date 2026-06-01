Упуцан мушкарац (41), инспектори провјеравају његове сумњиве тврдње: Драма у Београду!

01.06.2026 08:50

У једну београдску болницу, око три сата након поноћи, примљен је мушкарац И.Ј. стар 41 годину из Калуђерице са прострелном раном на нози, сазнаје "Телеграф.рс".

Њему је одмах указана медицинска помоћ и, према информацијама Телеграфа, повријеђени човјек није животно угрожен. Међутим, његова изјава о томе како је рањен одмах је пробудила сумњу код надлежних органа.

Након што су љекари констатовали да је ријеч о повреди нанијетој ватреним оружјем, по службеној дужности су алармирани припадници Министарства унутрашњих послова. Приликом првог разговора са инспекторима, рањени мушкарац је изнио прилично необичну одбрану.

Он је тврдио да се у тренутку напада налазио испред своје куће, када је у глуво доба ноћи одједном чуо пуцњаву, након чега је осјетио јак бол у предјелу ноге. Према његовим ријечима, због мрака и брзине којом се све одиграло, он није успио да види апсолутно ништа, односно ни ко је пуцао, нити из ког правца су испаљени хици.

Како сазнаје овај портал, његова тврдња се од самог старта детаљно провјерава јер је полицијским оперативцима сумњиво овакво објашњење.

Полиција и инспектори на терену тренутно утврђују да ли се пуцњава уопште догодила на локацији коју је рањени човјек навео, или је он повријеђен на неком другом мјесту и у потпуно другачијим околностима које сада покушава да сакрије.

О цијелом инциденту хитно су обавијештени полиција и надлежно тужилаштво, који заједнички раде на расветљавању свих околности овог догађаја. У току је провјера терена, траже се евентуални сведоци који су у том делу града могли да чују пуцње у глуво доба ноћи, а прегледају се и снимци са сигурносних камера са околних објеката.

Истрага је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

