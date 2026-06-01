Калужа за АТВ: Политике Републике Српске могу се чути у Вашингтону, Москви и Пекингу

У Бањалуци су потписани меморандуми о разумијевању са представницима америчких компанија након одржаног Првог Европског самита о економији и безбједности у организацији америчког Голд института за међународну стратегију. Власти у Републици Српској поручују да овакви контакти отварају врата новим инвестицијама, привредној сарадњи и јачању међународних, економских веза.
„Ово означава једну нову фазу развоја односа између Републике Српске и Сједињених америчких држава. Дакле, америчке компаније су временом препознале Републику Српску као једно мјесто инвестирања. Дакле, у контексту међународних односа, ово је најбољи показатељ да се односи развијају у најбољем правцу и да компаније САД-а имају намјеру да уложе свој капитал у Републику Српску и на крају то доводи до не само бољих економских него и политичких односа“, поручио је Лучијано Калужа, стручњак за међународне односе.
Како Калужа наводи, протекли догађаји показују тенденцију, а која се у посљедњих неколико година у политичком смислу у спољно-политичким односима Републике Српске реализује, а то је повећање обима сарадње, представљање Републике Српске као потенцијалног партнера у међусобним односима и на крају, оно што је довело до потписивања меморандума између одређених министарстава и америчке компаније, које ће да инвестирају.
„Разговарало се о енергетским, инфраструктурним пројектима. Дакле, они су отворили питање како и на који начин могу са својим капиталом, пошто је наведено да је то њихов капитал, компаније, како и на који начин могу да граде одређене путне инфраструктуре или путне дионице. Ја не морам говорити нашој јавности колико је важно да једна страна компанија својим капиталом гради инвестиције у нашој земљи. Како за грађане, тако и у концепту запошљавања, финансијских средства и на крају повезивање Републике Српске, а што на крају опет доноси у економском смислу један огромни напредак као што је то случај и о спољно-политичком смислу“, казао је Калужа.
Како је Калужа поручио, досадашње активности са америчким инвеститорима представљају добар пут који су заузеле институције Републике Српске у тој сарадњи.
„Голд институт у САД-у, који је организатор конференције, која се недавно одржала у Бањалуци и заједно у партнерству са Голд институтом у Бањалуци, у ствари је покретач иницијативе да се економски односи између Републике Српске и Сједињених америчких држава повећају и да се област инвестиција заокружи улагањем у инфраструктурне пројекте и конкретно, то значи да они меморандуми о сарадњи у ствари говоре да је то први корак. Институције Републике Српске начелно прихватају њихову понуду за сарадњу, ас друге стране они су прихватили институције Републике Српске као партнера у реализацији својих пројеката, тако да отприлике у свим економским пројектима, меморандум о сарадњи су први корак у којима се почињу реализовати инвестиције или повећавати економски односи“, казао је Калужа.
Пут и траса коју су поставиле институције Републике Српске, предсједник, члан Предсједништва БиХ и сама Влада Српске, како каже Калужа, говоре да су препознали нову врсту геополитичких односа гдје долази до редефинисања улога појединих земаља, свјетских сила на глобално-политичкој сцени.
„Те блоковске подјеле су престале избором господина Трампа, економским растом Кине, Русија је енергетски постала много снажнија него што је била и договори те три земље сада обликују нови свијет. Мултиполарни свијет је тренутно у фази настанка и стварања. Република Српска у географском смислу можда мала, али ако погледате у политичком смислу занимљиво велика зато што се политике Републике Српске могу чути у Вашингтону, у Москви и у Пекингу, а што је јако важно и она се позиционира сходно тим новонасталим околностима“, рекао је Калужа.
Он је поручио да је Република Српска спремна отворити простор за инвестиције, али и сарадњу са америчким компанијама и у смислу инфраструктуре, енергетских пројеката, нових технологија, туризма те постоје јасни потенцијали у Српској погодни за добро инвестирање.
