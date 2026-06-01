Минић и Стевановић са представницима "Шандонга" и на градилишту ауто-пута

Аутор:

АТВ
01.06.2026 07:38

Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић данас ће одржати састанак са представницима концесионара "Шандонг" и извођача радова на ауто-путу у изградњи Бањалука - Приједор и обићи градилиште ауто-пута у насељу Ивањска.

Почетак састанка планиран је у 12.30 часова у кампу Ивањска, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Минић и Стевановић ће у 13.15 часова у Ивањској обићи градилиште ауто-пута Бањалука - Приједор, након чега су у 13.30 часова предвиђене изјаве за новинаре, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

