Трамп: Критичари нека се опусте, све ће на крају бити добро, Иран жели договор

01.06.2026 07:45

Фото: Tanjug / AP / Luis M. Alvarez

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да "Иран заиста жели да склопи договор", а критичарима је поручио да се слободно опусте, јер ће на крају "све испасти добро, као и увијек".

"Иран заиста жели да склопи договор и то ће бити добар договор за САД и за све оне који су са нама. Али зар демократе и разни наизглед непатриотски републиканци не схватају да ми је много теже да правилно обављам свој посао и преговарам када политички хакери стално негативно цвркућу на нивоу који никада раније није виђен, изнова и изнова - да би требало да радим брже, или спорије, или да уђем у рат, или да не уђем у рат, или шта год", навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи.

Он је поручио својим критичарима да се "само опусте и сједе мирно, на крају ће све добро испасти".

"На крају ће све испасти добро као што увијек испадне добро", поручио је Трамп.

Подсјећамо, америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) саопштила је да је извела серију напада у самоодбрани на иранске војне циљеве, прецизније на радарске системе и локације дронова у граду Горук и на острву Кешм, као и на подземну базу близу лучког града Бандар Абас.

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

ЦЕНТКОМ је навео да су ови удари директан одговор на „агресивне иранске акције“, које су укључивале обарање америчког дрона Ем-Кју-1 у међународним водама, као и лансирање пет дронова који су представљали јасну пријетњу трговачким и војним бродовима у стратешки важном Ормуском мореузу.

Америчке снаге успјеле су да елиминишу иранску противваздухопловну одбрану, земаљску контролну станицу и униште летјелице прије него што су нанијеле штету регионалној пловидби.

Међутим, ситуација се драматично закомпликовала само неколико часова касније.

Исламска револуционарна гарда Ирана (ИРГЦ) потврдила је да је лансирала балистичке ракете и низ дронова према Кувајту, циљајући америчке војне капацитете у тој земљи.

Иран тврди да је напад изведен као „директно упозорење“ и освета за америчке ударе покренуте са кувајтског тла.

Генералштаб кувајтске војске хитно се огласио саопштењем да се њихова противваздухопловна одбрана суочила са масовним непријатељским ракетним ударима.

Грађани су упозорени на снажне експлозије које су одјекивале широм земље, а које су биле резултат пресретања иранских пројектила.

