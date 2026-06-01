Logo
Large banner

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

01.06.2026 06:58

Коментари:

0
Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Ситуација на Блиском истоку поново је на ивици потпуног усијања након низа координисаних војних удара између Сједињених Америчких Држава (САД) и Ирана, који су директно увукли Кувајт у зону ратних дејстава.

Америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) саопштила је да је извела серију напада у самоодбрани на иранске војне циљеве, прецизније на радарске системе и локације дронова у граду Горук и на острву Кешм, као и на подземну базу близу лучког града Бандар Абас.

ЦЕНТКОМ је навео да су ови удари директан одговор на „агресивне иранске акције“, које су укључивале обарање америчког дрона Ем-Кју-1 у међународним водама, као и лансирање пет дронова који су представљали јасну пријетњу трговачким и војним бродовима у стратешки важном Ормуском мореузу.

Америчке снаге успјеле су да елиминишу иранску противваздухопловну одбрану, земаљску контролну станицу и униште летјелице прије него што су нанијеле штету регионалној пловидби.

Међутим, ситуација се драматично закомпликовала само неколико часова касније.

Исламска револуционарна гарда Ирана (ИРГЦ) потврдила је да је лансирала балистичке ракете и низ дронова према Кувајту, циљајући америчке војне капацитете у тој земљи.

Иран тврди да је напад изведен као „директно упозорење“ и освета за америчке ударе покренуте са кувајтског тла.

Генералштаб кувајтске војске хитно се огласио саопштењем да се њихова противваздухопловна одбрана суочила са масовним непријатељским ракетним ударима.

Грађани су упозорени на снажне експлозије које су одјекивале широм земље, а које су биле резултат пресретања иранских пројектила.

Ова најновија ескалација долази у изузетно осјетљивом политичком тренутку. Администрација америчког предсједника Доналда Трампа у Вашингтону тренутно разматра могућност продужења привременог примирја са Техераном, које је на снази од априла, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран најновије вијести

Иран Америка преговори

Пентагон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Свијет

Страх од еболе у Бразилу: Под лупом су два пацијента због сумње на заразу

4 ч

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Свијет

Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

14 ч

0
Мајмун заражен еболом угризао лаборанта

Свијет

Мајмун заражен еболом угризао лаборанта

14 ч

0
Богдановић један од ментора у Италији

Свијет

Богдановић један од ментора у Италији

14 ч

0

  • Најновије

11

33

Кроз пројекат "Боље школе за бољу будућност" улаже се у образовање и напредак Српске

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner