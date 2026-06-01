Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

Ситуација на Блиском истоку поново је на ивици потпуног усијања након низа координисаних војних удара између Сједињених Америчких Држава (САД) и Ирана, који су директно увукли Кувајт у зону ратних дејстава.
Америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) саопштила је да је извела серију напада у самоодбрани на иранске војне циљеве, прецизније на радарске системе и локације дронова у граду Горук и на острву Кешм, као и на подземну базу близу лучког града Бандар Абас.
ЦЕНТКОМ је навео да су ови удари директан одговор на „агресивне иранске акције“, које су укључивале обарање америчког дрона Ем-Кју-1 у међународним водама, као и лансирање пет дронова који су представљали јасну пријетњу трговачким и војним бродовима у стратешки важном Ормуском мореузу.
Америчке снаге успјеле су да елиминишу иранску противваздухопловну одбрану, земаљску контролну станицу и униште летјелице прије него што су нанијеле штету регионалној пловидби.
Међутим, ситуација се драматично закомпликовала само неколико часова касније.
Исламска револуционарна гарда Ирана (ИРГЦ) потврдила је да је лансирала балистичке ракете и низ дронова према Кувајту, циљајући америчке војне капацитете у тој земљи.
Иран тврди да је напад изведен као „директно упозорење“ и освета за америчке ударе покренуте са кувајтског тла.
Генералштаб кувајтске војске хитно се огласио саопштењем да се њихова противваздухопловна одбрана суочила са масовним непријатељским ракетним ударима.
Грађани су упозорени на снажне експлозије које су одјекивале широм земље, а које су биле резултат пресретања иранских пројектила.
Ова најновија ескалација долази у изузетно осјетљивом политичком тренутку. Администрација америчког предсједника Доналда Трампа у Вашингтону тренутно разматра могућност продужења привременог примирја са Техераном, које је на снази од априла, преноси Кликс.
