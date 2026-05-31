Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

Коментари:0
Здравствене власти у Бразилу надзиру два пацијента због сумње на заразу еболом у Сао Паулу (São Paulo) и Рио де Жанеиру (Rio de Janeiro), два највећа града у земљи. Ако се сумње потврде, то би били први случајеви забиљежени изван Африке од почетка тренутне епидемије у Демократској Републици Конго, пише Би-Би-Си њуз (BBC News).
У држави Сао Пауло, 37-годишњи мушкарац поријеклом из ДР Конго примљен је са симптомима који су укључивали повишену температуру. У међувремену му је дијагностикован менингитис.
У држави Рио де Жанеиро, здравствени одјел активирао је безбједносне протоколе након што је белгијски држављанин, који је допутовао из Уганде, показивао симптоме попут кашља, зимице и прољева. Код њега је потврђена маларија.
Резултати тестирања на еболу за оба пацијента очекују се сљедеће седмице.
Тренутно је у Демократској Републици Конго забиљежено више од 1.000 сумњивих случајева еболе и најмање 246 смртних исхода. Сусједна Уганда пријавила је девет потврђених случајева и један смртни случај.
Ову епидемију узрокује риједак сој еболе познат као Бундибуђо (Bundibugyo). За њега не постоји доказана вакцина, а стопа смртности износи отприлике трећину заражених.
Вируси еболе обично заражавају животиње, најчешће воћне шишмише, а епидемије међу људима могу почети када људи једу заражене животиње или рукују њима.
Ебола се са човјека на човјека шири директним контактом с тјелесним течностима заражене особе, укључујући зној, пљувачку, крв, сјемену течност, измет, урин и повраћени садржај.
Најновије
22
23
21
58
21
43
21
29
21
18
Тренутно на програму