Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

31.05.2026 21:29

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Здравствене власти у Бразилу надзиру два пацијента због сумње на заразу еболом у Сао Паулу (São Paulo) и Рио де Жанеиру (Rio de Janeiro), два највећа града у земљи. Ако се сумње потврде, то би били први случајеви забиљежени изван Африке од почетка тренутне епидемије у Демократској Републици Конго, пише Би-Би-Си њуз (BBC News).

Пацијентима већ утврђене друге болести

У држави Сао Пауло, 37-годишњи мушкарац поријеклом из ДР Конго примљен је са симптомима који су укључивали повишену температуру. У међувремену му је дијагностикован менингитис.

У држави Рио де Жанеиро, здравствени одјел активирао је безбједносне протоколе након што је белгијски држављанин, који је допутовао из Уганде, показивао симптоме попут кашља, зимице и прољева. Код њега је потврђена маларија.

Резултати тестирања на еболу за оба пацијента очекују се сљедеће седмице.

Епидемија у Африци

Тренутно је у Демократској Републици Конго забиљежено више од 1.000 сумњивих случајева еболе и најмање 246 смртних исхода. Сусједна Уганда пријавила је девет потврђених случајева и један смртни случај.

О вирусу еболе и начину преноса

Ову епидемију узрокује риједак сој еболе познат као Бундибуђо (Bundibugyo). За њега не постоји доказана вакцина, а стопа смртности износи отприлике трећину заражених.

Вируси еболе обично заражавају животиње, најчешће воћне шишмише, а епидемије међу људима могу почети када људи једу заражене животиње или рукују њима.

Ебола се са човјека на човјека шири директним контактом с тјелесним течностима заражене особе, укључујући зној, пљувачку, крв, сјемену течност, измет, урин и повраћени садржај.

