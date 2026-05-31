Снажно невријеме погодило Њемачку: Двије особе погинуле, гром ударао у објекте

Снажно невријеме праћено обилним падавинама и олујним вјетром погодило је у недјељу, 31. маја, више регија у Њемачкој, остављајући иза себе двије жртве и значајну материјалну штету.
Њемачка метеоролошка служба (ДWД) издала је највиши степен упозорења за поједине дијелове земље, након наглог погоршања времена послије периода високих температура.
До трагедије је дошло у саобраћајној несрећи код Бруксала, сјеверно од Карлсруксеа, гдје су двије особе изгубиле живот на потопљеној цести. Према наводима полиције, возило је услијед аквапланинга изгубило контролу, прешло у супротну траку и сударило се с другим аутомобилом. Саобраћај на дионици Б35 одмах је обустављен, а на терену су биле бројне спасилачке екипе и хеликоптер хитне помоћи.
Њемачка метеоролошка служба упозорила је на црвени аларм у дијеловима неколико савезних покрајина, укључујући Сјеверну Рајну-Вестфалију, Доњу Саску, Хесен и Баварску. Најугроженије је шире подручје Минхена, гдје метеоролози упозоравају на опасност од јаких удара вјетра, бујичних поплава, пада стабала и могућих клизишта, пише Феникс.
Невријеме је изазвало и драматичне ситуације на сјеверу земље. У Оснабриску је гром ударио у цркву током церемоније крштења, изазвавши краткотрајну панику међу присутнима, али без повријеђених. У другом случају, у мјесту Меле, гром је погодио кров породичне куће и изазвао пожар, који су ватрогасци брзо ставили под контролу. Штета се процјењује на око 50.000 еура.
Метеоролози најављују наставак нестабилног времена и упозоравају грађане на максималан опрез, посебно у подручјима гдје су могући јаки пљускови, олујни удари вјетра и локалне бујичне поплаве, преноси Радио Сарајево
