УПОЗОРЕЊЕ: Невријеме је надомак Бањалуке

31.05.2026 20:39

Фото: ATV

Снажно невријеме које је протутњало Словенијом и Хрватском надомак је Бањалуке

Олујни облаци су већ изнад Бањалуке, издато је упозорење на јаке ударе вјетра и грмљавину.

Грађани се моле да осигурају своју имовину.

Невријеме изнад Бањалуке

"Од поднева нестабилно уз умјерене и јаке развоје облачности, с пролазном кишом и пљусковима с грљмавином, углавном од југозапада ка истоку. Увече промјенљиво облачно, у Крајини локално с кишом и пљусковима с грмљавином, на југу ведро. При јачим пљусковима биће и вјетровито", саопштено је данас из РХМЗ.

