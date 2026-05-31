Каква нас (пред)изборна атмосфера очекује

Скупови и трибине власти, опозиционих странака, симпатизера и нижих припадника,све исхитренији наступи потенцијалних претендената на нове мандате - постаје дио атмосфере и ове изборне године.

ЦИК је утврдила да 67 политичких субјеката испуњава услове за учешће на изборима. Пријаве 10 странака враћене су на исправку неправилности. Огроман број који тешко да одражава структуру бирачког тијела.

„То више говори о степену политиканства и оних неполитичких утицаја на које смо већ навикли из претходних избора, а не односе се заправо на надметање у кључним политичким платформама и политичким стајалиштима већ једну рачуницу коју - како што из контекста, што из коалиционог потенцијала - црпи тај огроман број политичких партија. Реално би било да је тај број много мањи, али да су профилисаније њихове политичке идеолошке оријентације“, рекао је политиколог Ђорђе Вуковић.

Да је овај број партија, од којих се реално очекује трећина да ће постићи нешто, приказ високог нивоа политиканства, сагласан је и политиколог Владе Симовић. Огледа се, каже, и у начину говора.

„Савремене кампање у протеклих 15-20 година, како и овдје тако и у свијету, су примарно персонализоване, врло често подсјећају на ријалити шоуове и програме, гдје се углавном прича лично против противника, а много мање о политичко идеолошким категоријама, што врло често доводи до једне дозе дегутантности, разочарења бирача на политичку сцену па то онда утиче примарно и на излазност. Када се бирачима огади практично изборни процес, врло често онда излазност буде мања“, рекао је политиколог, Владе Симовић.

Очекује се да ће половина становништва искористити право да бира. Још има времена за дешавања која би мобилисала масе на већу излазност. Оно што јесте промјена у односу на претходне године се огледа у геополитичким приликама које, такорећи, иду у корист Републици Српској.

„То неће потрајати дуго, и мислим да су тога свјесни и они најодговорнији у нашој политици, што ће захтијевати да се у неком наредном периоду води заиста одговорна национална политика. Она ће захтијевати све капацитете српског народа у Републици Српској и зато би било катастрофално да се дневнополитичко ваљање у блату у изборној кампањи претвори у додатно урушавање тог нашег скромног, али каквог таквог јединог којег имамо, политичког потенцијала већ да из њега изађемо јачи“, рекао је политиколог Вуковић.

Треба бити у интересу свих, додаје Вуковић, да октобарски избори развију демократски потенцијал Српске и да одрже њену националну геополитичку стабилност.