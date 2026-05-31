У БиХ нема Панини сличица, а попуњени албуми се продају и за 1.000 КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Некада је било довољно имати неколико марака у џепу, отрчати до оближњег киоска и купити пакетић Панини сличица. Мирис тек отвореног паковања, пажљиво лијепљење у албум и оно незаобилазно питање међу дјецом - "имаш ли дуплу?" - били су дио дјетињства генерација које су одрастале уз велика фудбалска такмичења.
Данас је ситуација потпуно другачија. У Босни и Херцеговини готово да нема Панини албума ни сличица, а оно мало што се појавило на тржишту нестало је у рекордном року. Проблем није само локални.
Несташица влада широм свијета јер италијански произвођач сличица Панини из Модене није на вријеме започео производњу, а количине које су пуштене на тржиште нису довољне да задовоље огромну потражњу.
У Сарајеву су многи већ успјели купити албуме и организовати размјене сличица по кафићима, тржним центрима, школским двориштима и друштвеним мрежама.
Док једни покушавају пронаћи играча који им недостаје за попуњавање посљедње странице, други су у несташици видјели прилику за озбиљну зараду.
Тако је потрага за сличицама, која је некада била симбол безбрижног дјетињства, данас постала и мали бизнис. Већ се продају потпуно попуњени албуми по цијенама и до 1.000 КМ, док поједине ријетке сличице фудбалера достижу вриједност од неколико стотина марака.
На платформама за интернетске огласе се већ појављују овакви огласи. Сличица Едина Џеке кошта 100 КМ.
Најскупља међу њима тренутно је сличица Кристијана Роналда која се нуди за чак 150 КМ. Лионел Меси достиже цијену до 100 КМ.
Празни албуми продају се по цијени од 50 КМ и више.
Иронија је још већа када се зна да албум кошта свега осам марака, а један пакетић сличица 2,5 КМ. Албум се на почетку уз два паковања сличица добијао и гратис.
Међутим, због несташице и велике потражње, многи купују десетке или чак стотине пакетића одједном, не како би уживали у скупљању, него како би касније препродавали оно што је најтраженије.
Но сличице не скупљају само дјеца. Скупљају сви љубитељи фудбала, млади, старији, жене, па чак и они који не прате фудбал.
- Откако је почела продаја Панини албума за Свјетско првенство у фудбалу, нисам успио купити албум, нити сличице. Тражио сам сваки дан. Одговор је увијек исти: нема. Јуче сам обишао 12 киоска у Сарајеву и наравно да нисам нашао. На многима је стављен натпис "немамо сличице". Неки дан ми је једна продавачица у киоску рекла "Дођи сута, добићемо два албума". Рекао сам јој да је најбоље да кампирам, да поставим шатор. Замислите шта су два албума за једно велико насеље у Сарајеву. Ипак, знам да није до продавачица. Само ми је криво што изгледа да нећу ни купити, а камоли попунити албум прије почетка Свјетског првенства у фудбалу које почиње за десет дана - каже наш читатељ, 40-годишњи љубитељ фудбала који је сличице скупљао цијели живот.
Панини албум за Свјетско првенство 2026. рекордан је по величини и садржи 980 самољепљивих сличица на 112 страница. Укупно 48 репрезентација с припадајућим тимским грбовима и сличицама играча. Многи колекционари већ на почетку су најавили да ће ово бити најскупље и најтеже попуњавање албума до сада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму