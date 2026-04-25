Захарова: Методе Кијева сличне методама терориста Џохара Дудајева

АТВ
25.04.2026 16:06

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Методе режима украјинског предсједника Владимира Зеленског сличне су методама терориста Џохара Дудајева, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова коментаришући нападе дроном на зграду у Јекатеринбургу.

"Погледајте колико су терористи Зеленског слични терористима Џохара Дудајева - они циљају цивиле. Стога, они који спонзоришу Зеленског спонзоришу терористе и тероризам", напоменула је Захарова.

Како је раније изјавио гувернер Свердловске области Денис Паслер, вишеспратна стамбена зграда у Јекатеринбургу је оштећена усљед напада дроном.

У овом нападу није било жртава, али је пет особа повријеђено.

Станари оштећене зграде су евакуисани.

Поред тога, покушај напада дроном јутрос на инфраструктурни објекат у Чељабинској области је спријечен.

Гувернер Чељабинске области Алексеј Текслер рекао је да није било жртава.

Џохар Дудајев био је чеченски националиста и дивизијски генерал, а у периоду између 1991. и 1996. био је оснивач и предсједник самопроглашене Чеченске Републике Ичкерије и врховни заповједник сепаратистичких снага током Првог чеченског рата.

(СРНА)

Марија Захарова

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

