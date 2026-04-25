Аутор:АТВ
Коментари:0
Методе режима украјинског предсједника Владимира Зеленског сличне су методама терориста Џохара Дудајева, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова коментаришући нападе дроном на зграду у Јекатеринбургу.
"Погледајте колико су терористи Зеленског слични терористима Џохара Дудајева - они циљају цивиле. Стога, они који спонзоришу Зеленског спонзоришу терористе и тероризам", напоменула је Захарова.
Свијет
Како је раније изјавио гувернер Свердловске области Денис Паслер, вишеспратна стамбена зграда у Јекатеринбургу је оштећена усљед напада дроном.
У овом нападу није било жртава, али је пет особа повријеђено.
Станари оштећене зграде су евакуисани.
Поред тога, покушај напада дроном јутрос на инфраструктурни објекат у Чељабинској области је спријечен.
Хроника
Гувернер Чељабинске области Алексеј Текслер рекао је да није било жртава.
Џохар Дудајев био је чеченски националиста и дивизијски генерал, а у периоду између 1991. и 1996. био је оснивач и предсједник самопроглашене Чеченске Републике Ичкерије и врховни заповједник сепаратистичких снага током Првог чеченског рата.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму