Ко су најосјетљивији знакови Зодијака и да ли сте међу њима?

25.04.2026 15:21

Фото: Pexels.com

Астрологија открива да плакање није слабост, него природан начин изражавања емоција које варирају од знака до знака.

Рибе

Рибе су познате као најемотивнији знак зодијака. Њихова осјетљивост и емпатија толико су снажне да често плачу не само због властитих осјећаја, већ и туђих. Њихове сузе нису знак слабости - оне су одраз њихове дубоке повезаности са свијетом око себе.

Рак

Као знак којим влада Мјесец, Рак је изразито осјетљив на емоционалне промјене. Њихове сузе често теку када се осјећају несхваћено или када њихова потреба за сигурношћу није задовољена.

Шкорпион

Иако на површини дјелују снажно и непробојно, Шкорпиони су заправо изнимно емотивни. Њихов плач је риједак, али интензиван и често повезан с осјећајем издаје или губитка.

Вага

Иако је зрачни знак, Вага може бити изненађујуће емотивна. Њихове сузе често долазе из потребе за хармонијом и равнотежом у односима.

Лавови

Лавови, иако познати по својој снази и поносу, могу бити врло емотивни када се осјећају рањиво. Њихове сузе често су повезане с повријеђеним поносом или када осјећају да нису довољно цијењени, преноси Вечерњи.

Прочитајте више

Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

Друштво

Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Мушкарац (58) ухапшен због сумње да је силовао дјевојчицу (13)

2 ч

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Регион

Паника завладала на популарној плажи: Море промијенило боју преко ноћи

2 ч

0
Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Република Српска

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

2 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Уран у Близанцима доноси седам година хаоса: Погледајте шта очекује ваш знак

3 ч

0
Пронађена ајкула која плива више од 400 година

Занимљивости

Пронађена ајкула која плива више од 400 година

19 ч

0
Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

Занимљивости

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

23 ч

0
Истина о правом Џеку са Титаника руши све илузије: Његово тијело је обиљежено бројем 227, а овдје почива

Занимљивости

Истина о правом Џеку са Титаника руши све илузије: Његово тијело је обиљежено бројем 227, а овдје почива

1 д

0

  • Најновије

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

16

53

Нове оптужбе на рачун Мајкла Џексона: Били смо изманипулисани

