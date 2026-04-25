Ко су најосјетљивији знакови Зодијака и да ли сте међу њима?

Астрологија открива да плакање није слабост, него природан начин изражавања емоција које варирају од знака до знака.
Рибе су познате као најемотивнији знак зодијака. Њихова осјетљивост и емпатија толико су снажне да често плачу не само због властитих осјећаја, већ и туђих. Њихове сузе нису знак слабости - оне су одраз њихове дубоке повезаности са свијетом око себе.
Као знак којим влада Мјесец, Рак је изразито осјетљив на емоционалне промјене. Њихове сузе често теку када се осјећају несхваћено или када њихова потреба за сигурношћу није задовољена.
Иако на површини дјелују снажно и непробојно, Шкорпиони су заправо изнимно емотивни. Њихов плач је риједак, али интензиван и често повезан с осјећајем издаје или губитка.
Иако је зрачни знак, Вага може бити изненађујуће емотивна. Њихове сузе често долазе из потребе за хармонијом и равнотежом у односима.
Лавови, иако познати по својој снази и поносу, могу бити врло емотивни када се осјећају рањиво. Њихове сузе често су повезане с повријеђеним поносом или када осјећају да нису довољно цијењени, преноси Вечерњи.
