Уран у Близанцима доноси седам година хаоса: Погледајте шта очекује ваш знак

25.04.2026 14:15

Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Прича о "седам година хаоса" звучи драматично, али реално, овдје се не ради о хаосу у буквалном смислу, већ о периоду јаких промјена које више не могу да се одлажу. Када Уран, планета изненадних преокрета, уђе у знак Близанаца, фокус се помјера на комуникацију, информације, технологију и начин на који размишљамо. Све што је застарјело или нефункционално ту прво пуца.

Уз то, напети однос између Сунца и Плутона додатно подиже интензитет. То је онај моменат када више не можете да гурате ствари под тепих. Или мијењате, или вас околности натјерају.

Ово није "лош" период. Ово је период у ком се живот ресетује, често на начин који нисте планирали.

Шта то значи за сваки знак?

Ован

Промјене долазе кроз комуникацију и односе са окружењем. Мораћете да научите да слушате, не само да реагујете. Изненадне вијести или разговори могу промијенити правац.

Бик

Сигурност се преиспитује. Финансије, посао и осјећај стабилности пролазе кроз тест. Оно што дјелује сигурно може се промијенити, али циљ је да изградите нешто одрживије.

Близанци

Ви сте у центру свега. Уран у вашем знаку значи личну трансформацију. Мијењате начин размишљања, идентитет и правац живота. Неће бити досадно, али неће бити ни мирно.

Рак

Унутрашњи свијет се мијења. Ово је период суочавања са стварима које сте дуго избегавали. Интуиција јача, али и потреба да се ослободите прошлости.

Лав

Друштвени круг и планови за будућност се мијењају. Неки људи одлазе, нови долазе. Схватате ко вам заиста припада, а ко је ту из навике.

Дјевица

Каријера улази у фазу преокрета. Могуће су нагле промјене правца, али оне вас воде ка нечему што има више смисла. Контрола више не функционише као раније.

Вага

Мијења се начин на који гледате свијет. Путовања, учење, нова искуства долазе изненада и тјерају вас да изађете из зоне комфора.

Шкорпија

Дубоке емотивне и финансијске теме излазе на површину. Ово је период трансформације, али и ослобађања од свега што вас везује и кочи.

Стријелац

Односи су у фокусу. Партнерства пролазе кроз тест, било да су емотивна или пословна. Или се дижу на виши ниво, или пуцају.

Јарац

Рутина и свакодневица се мијењају. Посао, здравље и навике више не могу да остану исти. Бићете приморани да уведете другачији систем.

Водолија

Креативност и емоције долазе у први план. Љубавни живот може донијети изненађења, али и потребу да будете искренији према себи.

Рибе

Породица и дом пролазе кроз промјене. Могуће су селидбе, преуређења или емотивни резови који доносе дугорочно олакшање.

Да ли је ово стварно "хаос" за сваки знак

Искрено, зависи колико се држите старог. Што више покушавате да задржите ствари какве јесу, то ће вам овај период дјеловати тежи. Што сте спремнији да пустите, то ће промјене више радити за вас него против вас.

Ово није крај стабилности. Ово је крај илузије стабилности која заправо није функционисала.

