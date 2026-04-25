Да ли су порасле цијене смјештаја у Хрватској?

С топлијим данима и све ранијим доласцима туриста на Јадран, на обали се већ осјећа пулс нове туристичке сезоне.
Док гости траже идеалан однос цијене и квалитета, изнајмљивачи су суочени са познатом дилемом: подићи цијене или их задржати на прошлогодишњем нивоу.
Новинари портала Дневно разговарали су са двије изнајмљивачице са подручја Истре и Кварнера које имају различите погледе на ову тематику.
Приватни смјештај на сјеверном дијелу Јадрана чини окосницу туристичке понуде, а обје саговорнице кажу како интересовање домаћих и страних туриста постоји, али с годинама више блиједи. На питање да ли су разлог све више цијене које не оправдавају квалитет или пак све доступнија путовања на мјеста попут Малте, Грчке или Шпаније, изнајмљивачице нису дале јасан одговор.
"Сматрам да не би требало да тражимо кривце у другим земљама које имају значајно бољу понуду садржаја током предсезоне и постсезоне. Скоро је мај, а у Цриквеници и околини не ради пола ресторана. Млади су давних дана одустали од доласка јер је ноћни живот умро прије неких петнаестак година. Не може се живјети од сунца и мора, а садржаји на трговима нису довољно добри да би неко због њих дошао у посјету", рекла је Драгица.
Каже како у околини Цриквенице има кућу у којој изнајмљује три апартмана надомак плаже, због чега себи допушта нешто више цијене. Сваки од апартмана може да прими четири госта, а ноћење кошта 200 евра. Иста цијена била је на снази и прошле године, а сматра како није било потребе за поскупљењем.
"Припремили смо се на нешто слабију сезону због геополитичких прилика, такође смо свјесни све веће конкуренције и осјетљивости гостију на повећање цијена. Добра попуњеност и задовољни гости су нам приоритет. За оне који ће брзо помножити колико зарађујемо, само ћу рећи да добар дио оде на провизију, а да не причам о рачунима, разним порезима и паушалима", закључила је.
Њено мишљење не дијели изнајмљивачица из Пореча која је ове године цијене подигла за чак 15 одсто, односно на 180 евра за боравак двије до четири особе. Каже како раст цијене није значајно утицао на попуњеност, те да је инфлација одрадила своје.
"Расли су трошкови енергената, услуга, на примјер моја чистачица је цијену чишћења подигла више него што сам ја повисила цијену апартмана. С друге стране, морам да купим разне потрепштине којима цијена расте скоро из дана у дан. Не треба заборавити ни на одржавање апартмана у шта улази кречење зидова на крају сезоне, мањи поправке и слично. Једноставно, да бих зарадила исто као и прошле године, морала сам да подигнем цијене", тврди Петра.
Додаје како су сви пунољетни чланови њене породице запослени, те нико не може у потпуности да се посвети бризи о два апартмана и гостима, због чега комбинују годишње одморе и чишћења зависно од попуњености. Кад нико од њих није доступан, ангажују чистачицу, а госте понекад мора да дочека и комшиница.
"Колико год неко мислио да се од тога може живјети, нама та зарада дође као џепарац током године за неке ванредне околности и трошкове. Сматрам да живимо просјечно, а три мјесеца годишње уз послове још додатно ломимо кичму. То је мач са двије оштрице, док су дјеца била мања не знам како смо се сналазили. Ко не вјерује, нека покуша", закључила је Петра.
