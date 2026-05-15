САД одустају од распоређивања 4.000 војника у Пољску?

Коментари:0
Пентагон је отказао планове за привремено распоређивање 4.000 америчких војника у Пољску, пренijели су медији, позивајући се на неименоване америчке званичнике.
Амерички званичник навео је да је одлука о Пољској део краткорочног рјешења које би на крају омогућило раније најављено повлачење из Њемачке гдје се налази 35.000 припадника америчких снага.
Према његовим ријечима, то би значило да би трупе које треба привремено распоредити у Пољску могле доћи из других крајева.
Пољски премијер Доналд Туск изјавио је да је добио потврде да безбједност Пољске неће бити погођена било каквим одлукама о присуству америчких трупа.
- Добио сам потврде, и то ми је такође важно, да су ове одлуке логистичке природе и да неће директно утицати на капацитете одвраћања и нашу безбједност - рекао је Туск на конференцији за новинаре.
Портпарол Пентагона је одбио да коментарише, а званичног саопштења још нема.
Џин Шахин, сенатор и члан Одбора за оружане снаге Сената, изјавила је новинарима да је одлука о Пољској изненађујућа, пише Спутњик.
- Колико ми је познато, нисмо били обавештени о томе - рекла је она.
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Сцена
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму