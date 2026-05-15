САД одустају од распоређивања 4.000 војника у Пољску?

15.05.2026 17:59

Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.
Фото: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Пентагон је отказао планове за привремено распоређивање 4.000 америчких војника у Пољску, пренijели су медији, позивајући се на неименоване америчке званичнике.

Амерички званичник навео је да је одлука о Пољској део краткорочног рјешења које би на крају омогућило раније најављено повлачење из Њемачке гдје се налази 35.000 припадника америчких снага.

Према његовим ријечима, то би значило да би трупе које треба привремено распоредити у Пољску могле доћи из других крајева.

Пољски премијер Доналд Туск изјавио је да је добио потврде да безбједност Пољске неће бити погођена било каквим одлукама о присуству америчких трупа.

- Добио сам потврде, и то ми је такође важно, да су ове одлуке логистичке природе и да неће директно утицати на капацитете одвраћања и нашу безбједност - рекао је Туск на конференцији за новинаре.

Портпарол Пентагона је одбио да коментарише, а званичног саопштења још нема.

Џин Шахин, сенатор и члан Одбора за оружане снаге Сената, изјавила је новинарима да је одлука о Пољској изненађујућа, пише Спутњик.

- Колико ми је познато, нисмо били обавештени о томе - рекла је она.

