Канцелар Фридрих Мерц позвао је у петак младе људе да двапут размисле прије него што се одлуче за образовање или посао у Сједињеним Америчким Државама, тврдећи да Њемачка нуди боље дугорочне прилике, преноси Анадолија.
- Данас не бих препоручио својој дјеци да иду у САД како би стекли образовање и тамо радили - рекао је Мерц на скупу њемачких католика у Варзбургу.
- Тамо се развила другачија друштвена клима. А данас чак и најбоље образовани људи у САД-у имају велике потешкоће да пронађу посао - додао је.
Конзервативни лидер поручио је младим учесницима да, упркос економским посљедицама међународних сукоба и ратова, њемачка социјална тржишна економија наставља нудити снажне перспективе, укључујући права радника на партиципацију и могућност доношења одлука на свим нивоима.
- Желим све нас охрабрити да останемо оптимистични да то можемо остварити, упркос многим изазовима. Ја то стално покушавам чинити, укључујући и кроз објашњавање ствари - рекао је Мерц.
- Моје је чврсто увјерење да постоји мало земаља у свијету које нуде тако огромне прилике, посебно за младе људе, као што то нуди Њемачка - додао је он.
