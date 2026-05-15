Мерц: Не бих препоручио својој д‌јеци да иду у САД на школовање или посао

15.05.2026 15:56

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Канцелар Фридрих Мерц позвао је у петак младе људе да двапут размисле прије него што се одлуче за образовање или посао у Сједињеним Америчким Државама, тврдећи да Њемачка нуди боље дугорочне прилике, преноси Анадолија.

- Данас не бих препоручио својој д‌јеци да иду у САД како би стекли образовање и тамо радили - рекао је Мерц на скупу њемачких католика у Варзбургу.

- Тамо се развила другачија друштвена клима. А данас чак и најбоље образовани људи у САД-у имају велике потешкоће да пронађу посао - додао је.

Конзервативни лидер поручио је младим учесницима да, упркос економским посљедицама међународних сукоба и ратова, њемачка социјална тржишна економија наставља нудити снажне перспективе, укључујући права радника на партиципацију и могућност доношења одлука на свим нивоима.

- Желим све нас охрабрити да останемо оптимистични да то можемо остварити, упркос многим изазовима. Ја то стално покушавам чинити, укључујући и кроз објашњавање ствари - рекао је Мерц.

- Моје је чврсто увјерење да постоји мало земаља у свијету које нуде тако огромне прилике, посебно за младе људе, као што то нуди Њемачка - додао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

