Паника у Британији: Ученик умро од менингитиса, још двоје заражено

Двоје ученика из различитих школа у Британији лијече се од менингитиса, саопштиле су здравствене власти, које су потврдиле и да је трећи ученик преминуо.
Како пише Скај Њуз, три случаја су идентификована у Редингу, укључујући једног ученика Хенли колеџа у Оксфордширу који је преминуо.
Друга два случаја су ученици школе Рединг Блу Коут и средње школе Хајдаун и Центра за шести разред, саопштила је Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА).
Истичу да је тестирање једног од случајева показало да се не ради о истом соју менингитиса Б као у претходним епидемијама ове године у Кенту и Дорсету.
У овом тренутку нема информација колико година имају обољели, као ни ученик који је преминуо, преноси Телеграф.
