Трамп: Могуће потписивање десетина споразума са Пекингом

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је по повратку из посјете Кини да би Вашингтон и Пекинг могли да потпишу десетине споразума.
На питање "Фокс њуза" да ли је његов састанак са предсједником Кине Си Ђинпингом био успјешан у смислу постављања темеља за могуће споразуме, Трамп је одговорио да је то "прошло још боље него прошли пут".
"Знате да смо прошли пут потписали око 36 споразума, а овај пут ће бити много више", рекао је Трамп.
Према његовим ријечима, Си је пристао да купује нафту из САД.
"Рекао сам му да бих волио да они купују нафту из Тексаса и Луизијане, из САД, са Аљаске. Имамо доста тога и он је рекао да му се свиђа идеја, да би волио да разговара о томе. Мислим да ће се то догодити", навео је Трамп.
(СРНА)
