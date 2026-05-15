Logo
Large banner

Трамп: Могуће потписивање десетина споразума са Пекингом

Аутор:

АТВ
15.05.2026 11:58

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Фото: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је по повратку из посјете Кини да би Вашингтон и Пекинг могли да потпишу десетине споразума.

На питање "Фокс њуза" да ли је његов састанак са предсједником Кине Си Ђинпингом био успјешан у смислу постављања темеља за могуће споразуме, Трамп је одговорио да је то "прошло још боље него прошли пут".

Марија Захарова-07032026

Свијет

Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама

"Знате да смо прошли пут потписали око 36 споразума, а овај пут ће бити много више", рекао је Трамп.

Према његовим ријечима, Си је пристао да купује нафту из САД.

нож

Регион

Крвави обрачун у Загребу: Избо мушкарца на улазу у зграду

"Рекао сам му да бих волио да они купују нафту из Тексаса и Луизијане, из САД, са Аљаске. Имамо доста тога и он је рекао да му се свиђа идеја, да би волио да разговара о томе. Мислим да ће се то догодити", навео је Трамп.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Кина

Си Ђинпинг

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Здравље

Да ли је у Српској регистрован хантавирус?

2 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Република Српска

Каран: Бруталан и унапријед смишљен злочин - никада нећемо пристати на заборав

2 ч

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Хроника

Дјечаци задобили тешке повреде: Забили се електричним тротинетима у аутомобил у Чачку

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

2 ч

0

Више из рубрике

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

2 ч

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Емирати граде нафтовод који заобилази Ормуски мореуз

2 ч

0
рониоци роњење вода ронити

Свијет

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

3 ч

0

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner