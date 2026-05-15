Крвави обрачун у Загребу: Избо мушкарца на улазу у зграду

Велики број полицијских службеника стигао је у петак у јутарњим сатима у Ливадићеву улицу у Загребу.
Полиција је стигла у зграду чији улаз се црвенео од крви, као и степенице, а један од станара зграде је открио стравичан призор.
Како незванично сазнаје портал 24сата, дошло је до сукоба страних радника који су живели у подрумском стану. Наводно је током сукоба коришћен нож.
"Чули смо гласно вриштање ујутро", рекла је за 24sata једна шокирана комшиница.
Комшије кажу да је до сукоба дошло између двојице мушкараца који су се доселили у стан у подруму.
Како истичу, починилац је одмах ухапшен, док је повријеђени мушкарац пребачен у болницу.
"Радници су се доселили ту јуче, стигли су с коферима, ја сам их нашао. Овај који је убо другог није бјежао, стајао је код врата и нешто говорио, мало је ходао пред улазом и онда нешто викао. Онда га је полиција везала и одвела", рекао је представник станара.
Жртва је пребачена у КБЦ Ребро, а тежина његових повреда у овом тренутку није позната.
У току је полицијски увиђај.
