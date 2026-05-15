Каран: Бруталан и унапријед смишљен злочин - никада нећемо пристати на заборав

Напад на колону ЈНА у Тузли, која је на основу претходно постигнутог договора требало мирно да напусти тузланску касарну, представља бруталан и унапријед смишљен злочин над војницима ЈНА и цивилима, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Тај злочин остаје трајни симбол страдања српског народа на самом почетку рата, у тренутку када су дата ријеч и постигнути договор од муслиманске стране брутално погажени - изјавио је предсједник Каран поводом злочина над припадницима ЈНА и цивилима у Тузли на данашњи дан 1992. године који су починили муслиманске паравојне формације.
Он је нагласио да оно што се догодило 15. маја 1992. године није био никакав инцидент, а још мање спонтани сукоб - ријеч је о испланираном масакру извршеном са тешким умишљајем, о чему свједоче бројне чињенице, укључујући и постојеће видео снимке самог напада.
"Посебно боли чињеница да, ни након више од три деценије, правда није задовољена и да за злочин над припадницима ЈНА у Тузланској колони нико није правоснажно осуђен. Изостанак казне за одговорне за овај ужасни и ничим изазвани масакр представља нову неправду према жртвама и њиховим породицама", рекао је Каран, додавши да то није био први злочин над војницима и припадницима ЈНА на подручју БиХ.
Он је подсјетио да се овај страшни злочин над војницима који су, мирно и према претходном договору, напуштали Тузлу, догодио мање од двије седмице након сличног злочина у Сарајеву, у Добровољачкој улици.
"Данас се са тугом сјећамо синова који се нису вратили својим кућама и породицама. Њихова имена остаће уклесана у наше колективно памћење и у темеље Републике Српске", рекао је предсједник Републике.
Он је нагласио да српски народ памти своје страдалнике и никада неће дозволити да њихове жртве буду прећутане или понижене.
"Нећемо пристати на заборав, нити дозволити да истину прекрију. Без истине нема правде, а без правде нема ни искреног мира међу народима. Република Српска настала је и опстала као завјет да српски народ више никада неће бити без заштите, без гласа и без права да чува своје достојанство. Зато данас, са болом у срцу, али уздигнуте главе, поручујемо да наше жртве памтимо и да ћемо сачувати своју слободу", поручио је предсједник Републике Српске Синиша Каран, пише Срна.
