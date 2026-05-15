Logo
Large banner

Каран: Бруталан и унапријед смишљен злочин - никада нећемо пристати на заборав

Аутор:

АТВ
15.05.2026 11:38

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Напад на колону ЈНА у Тузли, која је на основу претходно постигнутог договора требало мирно да напусти тузланску касарну, представља бруталан и унапријед смишљен злочин над војницима ЈНА и цивилима, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Тај злочин остаје трајни симбол страдања српског народа на самом почетку рата, у тренутку када су дата ријеч и постигнути договор од муслиманске стране брутално погажени - изјавио је предсједник Каран поводом злочина над припадницима ЈНА и цивилима у Тузли на данашњи дан 1992. године који су починили муслиманске паравојне формације.

Он је нагласио да оно што се догодило 15. маја 1992. године није био никакав инцидент, а још мање спонтани сукоб - ријеч је о испланираном масакру извршеном са тешким умишљајем, о чему свједоче бројне чињенице, укључујући и постојеће видео снимке самог напада.

"Посебно боли чињеница да, ни након више од три деценије, правда није задовољена и да за злочин над припадницима ЈНА у Тузланској колони нико није правоснажно осуђен. Изостанак казне за одговорне за овај ужасни и ничим изазвани масакр представља нову неправду према жртвама и њиховим породицама", рекао је Каран, додавши да то није био први злочин над војницима и припадницима ЈНА на подручју БиХ.

Он је подсјетио да се овај страшни злочин над војницима који су, мирно и према претходном договору, напуштали Тузлу, догодио мање од двије седмице након сличног злочина у Сарајеву, у Добровољачкој улици.

"Данас се са тугом сјећамо синова који се нису вратили својим кућама и породицама. Њихова имена остаће уклесана у наше колективно памћење и у темеље Републике Српске", рекао је предсједник Републике.

Он је нагласио да српски народ памти своје страдалнике и никада неће дозволити да њихове жртве буду прећутане или понижене.

"Нећемо пристати на заборав, нити дозволити да истину прекрију. Без истине нема правде, а без правде нема ни искреног мира међу народима. Република Српска настала је и опстала као завјет да српски народ више никада неће бити без заштите, без гласа и без права да чува своје достојанство. Зато данас, са болом у срцу, али уздигнуте главе, поручујемо да наше жртве памтимо и да ћемо сачувати своју слободу", поручио је предсједник Републике Српске Синиша Каран, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Тузла

Злочин над Србима

Тузлански кантон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Хроника

Дјечаци задобили тешке повреде: Забили се електричним тротинетима у аутомобил у Чачку

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

2 ч

0
Филмско бјекство из затвора у Прокупљу: Трага се за двојицом осуђеника

Србија

Филмско бјекство из затвора у Прокупљу: Трага се за двојицом осуђеника

2 ч

0
На Брчанској малти одржава се помен за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према ранијем договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Друштво

Обиљежавање 34 године од страдања припадника ЈНА у Тузли

2 ч

4

Више из рубрике

Обраћање Станивуковића на сједници главног одбора Покрета Сигурна Српска

Република Српска

Како је "процурио" видео гдје Станивуковић уништава СДС? "Шармер" понижава Бланушу

4 ч

28
Ратко Младић

Република Српска

Младић: Стање генерала катастрофално, он умире везан за кревет

5 ч

1
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Данас исплата накнада овим корисницима: Издвојено 58 милиона КМ

6 ч

0
Додик: Брутални злочин у Тузли није само историјски податак, већ рана која пече

Република Српска

Додик: Брутални злочин у Тузли није само историјски податак, већ рана која пече

6 ч

16

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner