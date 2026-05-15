Младић: Стање генерала катастрофално, он умире везан за кревет

ATV
15.05.2026 08:43

Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Стање генерала Ратка Младића је катастрофално, он је већ двије године везан за кревет и тако умире, истакао је његов син Дарко Младић.

"Када умре, можда ће тада да га пусте. Свјесни смо Механизма, мислили смо да оваква ситуација не може да се игнорише, али очигледно да може", истакао је Младић за РТРС.

Коментаришући одбијања хашког Механизма да генерал Младић буде пуштен на слободу из хуманитарних разлога, њего син Дарко истиче да су добили објашњење да тамо добија најбољу могућу његу, што, каже није истина.

"Управо захваљујући тој "њези" је у оваквом стању. Стање мог оца је катастрофално, он умире тамо у Хагу. Не може да говори, везан је за кревет двије године, не препознаје више људи који су ту са њим стално. Снага његове воље је једино што га држи у животу", истиче Младић.

Одговарајући на питање, који су даљи кораци које ће породица подузети, Дарко Младић напомиње да постоји солуција да се Трибунал замоли да се поново размотри апел, али да он није сигуран колико то има сврхе.

Додик: Брутални злочин у Тузли није само историјски податак, већ рана која пече

