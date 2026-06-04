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Голи Мундијал је почео: Инфлуенсерка се скинула и поставила изазов

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:13

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Керолај Чавес
Фото: Инстаграм

Бразилска инфлуенсерка и звијезда платформи за одрасле, Керолај Чавес, одлучила је да на потпуно бизаран и провокативан начин најави предстојеће Свјетско првенство.

Она је своје тијело претворила у "живи албум са сличицама“, прекривши кожу са више од 1.000 званичних Панини сличица!

Керолај је открила да је овај процес био све само не лак, али да је крајњи резултат "права умјетност“.

"Требало ми је око седам сати да све ово урадим. Било је ту преко хиљаду сличица којима сам прекрила цијело тијело. Било је забавно гледати играче, размишљати гдје кога да залијепим и на крају је испало сјајно", поручила је заносна Бразилка.

Она је одмах поставила и "врућ“ изазов својим пратиоцима, којих има преко пет милиона:

"Да ли сте видјели гдје се налазе Винисијус и Нејмар? Ко их први пронађе на мом тијелу, нека јави!".

Њен потез привукао је огромну пажњу свјетских медија, а о њој је прилог емитовала и чувена бразилска телевизија "Глобо“. Керолај не крије да јој је циљ да понесе титулу која је некада прославила Ларису Рикелме.

"Моја кандидатура је отворена. Хоћу да будем муза Свјетског првенства 2026. године! Чланци са мојим фотографијама већ круже свијетом, нисам ни сањала да ћу привући оволику пажњу. Ко ће ми помоћи да стигнем до циља?", запитала се Чавесова.

(Телеграф)

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Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Голи Мундијал

Керолај Чавес

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