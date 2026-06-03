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Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

Аутор:

АТВ
03.06.2026 19:35

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Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке
Фото: Screenshot / X

Фудбалска екипа Неогехјанг ушла је у историју као први тим из Сјеверне Кореје који је освојио АФЦ женску Лигу шампиона и стигао на сам врх Азије.

Овај успјех представља велики искорак за клупски спорт у тој земљи и потврду њиховог доминирања на континенталној сцени.

Након освајања титуле организован је свечани дочек на терену за играчице и стручни штаб. На догађају им је лично честитао врховни вођа државе Ким Џонг Ун, што је изазвало снажне емоције међу присутнима.

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Државни медији су објавили снимке на којима се види како Ким Џонг Ун пролази кроз екипу и рукује се са сваком играчицом.

Многе фудбалерке нису успјеле сакрити сузе радоснице, док су уз аплаузе и дубоке наклоне славиле велики успјех уз подизање пехара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

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