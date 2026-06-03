Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалска екипа Неогехјанг ушла је у историју као први тим из Сјеверне Кореје који је освојио АФЦ женску Лигу шампиона и стигао на сам врх Азије.
Овај успјех представља велики искорак за клупски спорт у тој земљи и потврду њиховог доминирања на континенталној сцени.
Након освајања титуле организован је свечани дочек на терену за играчице и стручни штаб. На догађају им је лично честитао врховни вођа државе Ким Џонг Ун, што је изазвало снажне емоције међу присутнима.
Бања Лука
ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке
Државни медији су објавили снимке на којима се види како Ким Џонг Ун пролази кроз екипу и рукује се са сваком играчицом.
Многе фудбалерке нису успјеле сакрити сузе радоснице, док су уз аплаузе и дубоке наклоне славиле велики успјех уз подизање пехара.
WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
20
21
17
21
17
21
08
21
05
Тренутно на програму