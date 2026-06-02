Репрезентација БиХ отпутовала у Америку

Аутор:АТВ
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БХ репрезентација отпутовала је у Сент Луис, гдје ће у суботу против Панаме имати посљедњу провјеру пред наступ на Мундијалу, који отварају 12. јуна утакмицом са Канадом. За БХ селекцију ово је тек други наступ на свјетској смотри.
То се не може рећи за Португал, који је редован учесник великих такмичења. Прва звијезда тима, Кристијано Роналдо, путује на свој шести Мундијал, а такмичиће се у својој 41. години. Ово ће му вјероватно бити посљедња прилика да освоји једини трофеј који му недостаје. Португал ће одиграти припремне утакмице са Чилеом и Нигеријом, а први противник на Мундијалу биће им репрезентација Демократске Републике Конго.
Међународни одбор фудбалских асоцијација усвојио је низ измјена правила игре која ће бити примијењена на предстојећем Свјетском првенству. Новине обухватају проширена овлашћења ВАР технологије, оштрије казне за недолично понашање играча и читав сет мјера усмјерених на смањење губљења времена. Такође, на свим утакмицама Свјетског првенства биће уведена обавезна троминутна пауза за освјежење у сваком полувремену. Судије ће имати слободу да одреде најпогоднији тренутак за прекид у зависности од тока утакмице и других околности на терену.
ФИФА је у понедјељак отворила свој Међународни центар за емитовање Свјетског првенства у центру Даласа, уз присуство предсједника Ђанија Инфантина. Центар ће служити као база за медије из цијелог свијета и биће домаћин операција видео-прегледа сваке утакмице. Такође ће управљати и контролисати преносе камера са сваког од 16 мјеста широм Мексика, Канаде и Сједињених Држава. Објекат, површине 45.000 квадратних метара, служиће као главни центар за телевизијске, радио и нове медијске операције. Ово је иначе други пут да је Далас домаћин ИБЦ-а, након што је то учинио за Свјетско првенство у фудбалу 1994. године.
Уочи почетка највеће фудбалске смотре, полиција у Торонту заплијенила је огромну количину кривотворених фудбалских дресова. То укључује 16 хиљада лажних дресова са ознакама ФИФА-е и других спортских брендова, као и два кривотворена трофеја Свјетског првенства. Процијењена улична вриједност предмета износи око три и по милиона канадских долара, саопштила је полиција.
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