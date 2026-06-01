Предраг Мијатовић поднио оставку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Послије судбоносне Скупштине ФК Партизан одржана је конференција за медије на којој се говорило о епилогу састанка.
Понедјељак, 1. јун, дефинитивно је био дан о ком ће навијачи Партизана причати.
У СЦ Телеоптик одржана је Скупштина ФК Партизан на ком је одлучено да нико из управног одбора неће напустити Хумску.
Република Српска
Каран потписао: Конкретне мјере за борачке категорије
Ипак, прави хаос услиједио је на конференцији за медије по завршетку Скупштине. Прво се Расим Љајић обратио медијима и открио да је фалио само један глас да Предраг Мијатовић заврши своју причу у Партизану.
"Претпостављам да вас не интересује како је текла расправа, већ само резултати гласања. Имали смо конструктивну и на моменте полемичну расправу, изнијети су различити ставови. Оно што је заједнички именитељ је да је направљен велики резултат у смислу стабилизације клуба, да смо незадовољни пласманом на табели и да настављамо процес стабилизације клуба који треба да се бори за титулу и да игра Европу", рекао је и додао:
Свијет
Топлотни талас коштаће грчку економију до 13 милијарди евра
"Ставили смо на гласање повјерење чланова управног одбора и гласање је било тајно, а након пребројаних гласова могу да вам саопштим појединачно резултате:
Расим Љајић 30 за, 2 уздржана, 3 против
Данко Лазовић: 25 за, 3 уздржана, 5 против
Предраг Мијатовић: 11 за, 4 уздржана, 20 против
Милка Форцан: 23 за, 4 уздржана, 6 против
Војислав Лазаревић: 20 за, 3 уздржана, 8 против".
"Да би неко био разријешен чланства у управном одбору потребан је 21 глас против, а то ниједан члан није добио тако да управа остаје у сазиву у ком је именован на претходној Скупштини", објаснио је.
Ипак, прави хаос услиједио је када је пред новинаре стао Предраг Мијатовић који је поднио неопозиву оставку.
"Не могу даље под овим принципима", рекао је Предраг Мијатовић, па додао:
Тенис
Српкиња самљела Францускињу за осмину финала Ролан Гароса
" Да пређемо на ствар. Предсједник клуба је рекао у свом обраћању шта се догодило на Скупштини, мислим да је било добрих и конструктивних дискусија да Партизану буде боље, да примимо поруке и одлучимо шта ћемо и како ћемо у ком правцу. Као што знате сви чланови управе су добили повјерење Скупштине и то је оно што ме јако брине. Слушао сам конференцију за новинаре предсједника Расима Љајића и слажем се донекле у његовим ставовима да треба кренути неким другим правцем, треба мислити на Партизан, треба урадити све да се некакве релације, да се ситуације које су се дешавале посљедња четири мјесеца сриједе. Ја из мог искуства и свега што се догодила и тих Управних одбора гдје сам прегласаван са 4:1, то је објављивано као велики резултат. Питам себе, а питам и вас, да ли је то могуће?".
"Ја лично мислим да то није могуће. Не зато што ја нећу или хоћу, већ Данко, Расим, Милка. Ми смо показали нешто у посљедња четири мјесеца што не треба да буде Партизан. Мислим да сте и ви то искористили као некакву тему, коју је свако на свој начин пласирао. Нешто што је ваш посао. Партизан је велики клуб да би кренули у том правцу. Одлуку да напустим Управни одбор сам требао да одем прије четири мјесеца, кад сам спутан да ријешим и предложим ствари. Прегласан, то је оно што размишљам у процесу од три, четири мјесеца. Нисам као потпредсједник имао своју одлуку за спортску одлуку", додао је он.
Република Српска
Лара Логан за АТВ: Наратив о Србима као "лошим момцима" дизајниран је да сакрије истину
"Да ли је то потпис играча, нека продаја. Морам нагласити да у трансферу Андреја Костића сам сазнао путем медија, то је ненормално, непрофесионално, то је за један Управни одбор, да не кажем брука и срамота, али неочекивано. Чекао сам ову Скупштину и негдје био тај који је говорио да треба да се одржи Скупштина и видимо ко има, а ко нема повјерење. Добио сам повјерење Скупштине, радује ме с једне стране, а брине ме јер послије четири мјесеца тог неког неслагања, тог неког нашег препуцавања и свега осталога... Видјели сте све. То ми је некако чудно. Ништа то не важи, сад смо океј, данас је нови дан. Не знам како да започнем нови дан. Хипотетички, Срђан Благојевић је наш тренер и има годину дана уговора. Ја мислим да Срђан Благојевић није адекватан тренер за спортски пројекат Партизана, то је моје мишљење. У новембру сам ја иницирао његову смјену и сви су се сложили. Он је враћен против моје одлуке. Логика ми говори да морам да кажем да се слажем или да кажем да предлажем неко ново рјешење. Замислите да предложим ново рјешење и опет будем прегласан. Не могу да прихватим нешто у шта не вјерујем. Не могу да прихватим спортски пројекат за који мислим да није океј. Препуштам да то људи раде који знају више, имају искуства неком другом. Да ли је то овај Управни одбор, он ће морати да се шири. По статуту клуба мора да има пет људи, а онда дефинитивно, ја као потпредсједник за спортска питања морам да поднесем оставку. Ово не треба да иде даље, мислим да треба да доведу неког ко то боље ради, ко има другачију визију и неко коме ће указати повјерење", наставио је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
6 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Фудбал
2 д15
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму