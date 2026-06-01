Грађани Српске добили ново упозорење: Ово су ваша права

Аутор:Стеван Лулић
Грађанима Републике Српске стигло је ново упозорење - овај пут од приједорског Удружења за заштиту потрошача "ДОН". Поручили су да се шири нова превара.
Како су упозорили из Удружења, све више је пријава које се односе на продају јастука и душека компаније "ЛЕТИЋ Волтекс д.о.о.", а наглашавају да су на мети превараната најчешће пензионери.
Сумња се на озбиљне обмањујуће праксе током презентација и уговарања продаје, а додатни аларм за опрез је и чињеница да поменуту фирму уопште није могуће пронаћи у регистру компанија у БиХ, већ се њена званична адреса налази у Новом Саду.
"Путујући трговци у представљању пензионере информишу да све раде у сагласности са одређеним фондовима.
Пензионерима су током процеса продаје тражени и узимани лични подаци са личне карте, подаци о чеку од пензије, док поједини тврде да им након потписивања није остављен примјерак уговора или потпуна документација о куповини", кажу у Удружењу позивајући се на особе које су им пријавиле ове преваре.
Грађани, упозоравају даље, не треба да дају личне документе и податке без јасног објашњења сврхе и детаљне провјере онога што потписују, те да никакве уговоре никада не потписују под притиском.
"Уколико трговац инсистира на хитној одлуци уз изговоре да понуда важи само данас, или избјегава да остави папире, то је јасан знак за узбуну и прекид разговора", наводе из Удружења.
Осим тога, подсјетили су грађане да:
Породицама пензионера Удружење је упутило апел да разговарају са старијим члановима и упозоре их да не уступају личне податке непознатим лицима.
"Уколико имате проблема, додатних сазнања позовите на број 052/231-155 или нам пишите на мејл potrosac@donprijedor.org", поручили су на крају из Удружења "ДОН".
