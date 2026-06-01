Logo
Large banner

Грађани Српске добили ново упозорење: Ово су ваша права

Аутор:

Стеван Лулић
01.06.2026 19:06

Коментари:

0
пензије пензионери
Фото: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Грађанима Републике Српске стигло је ново упозорење - овај пут од приједорског Удружења за заштиту потрошача "ДОН". Поручили су да се шири нова превара.

Како су упозорили из Удружења, све више је пријава које се односе на продају јастука и душека компаније "ЛЕТИЋ Волтекс д.о.о.", а наглашавају да су на мети превараната најчешће пензионери.

Полиција ФБиХ

Хроника

Незгода у овом дијелу БиХ: Саобраћај успорен, формирале се дуге колоне

Сумња се на озбиљне обмањујуће праксе током презентација и уговарања продаје, а додатни аларм за опрез је и чињеница да поменуту фирму уопште није могуће пронаћи у регистру компанија у БиХ, већ се њена званична адреса налази у Новом Саду.

"Путујући трговци у представљању пензионере информишу да све раде у сагласности са одређеним фондовима.

Пензионерима су током процеса продаје тражени и узимани лични подаци са личне карте, подаци о чеку од пензије, док поједини тврде да им након потписивања није остављен примјерак уговора или потпуна документација о куповини", кажу у Удружењу позивајући се на особе које су им пријавиле ове преваре.

Како препознати превару

Грађани, упозоравају даље, не треба да дају личне документе и податке без јасног објашњења сврхе и детаљне провјере онога што потписују, те да никакве уговоре никада не потписују под притиском.

"Уколико трговац инсистира на хитној одлуци уз изговоре да понуда важи само данас, или избјегава да остави папире, то је јасан знак за узбуну и прекид разговора", наводе из Удружења.

Осим тога, подсјетили су грађане да:

  • имају право да добију примјерак уговора;
  • имају право да знају укупну цијену и начин плаћања;
  • имају право да им се не ускраћују информације прије куповине;
  • имају право да се консултују са породицом прије доношења одлуке.

Апел породицама пензионера

Породицама пензионера Удружење је упутило апел да разговарају са старијим члановима и упозоре их да не уступају личне податке непознатим лицима.

Кофер

Свијет

Најопасније дестинације за туристе у Европи: Италија предњачи када је у питању џепарење

"Уколико имате проблема, додатних сазнања позовите на број 052/231-155 или нам пишите на мејл potrosac@donprijedor.org", поручили су на крају из Удружења "ДОН".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Пензионери

Удружење за заштиту потрошача

Удружење ДОН

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Друштво

Ове обичаје на сахранама црква никако не подржава

2 ч

0
Двије краве у штали, поред њих је нека робот за чишћење.

Друштво

Ово је најмодернија фарма на Балкану: Јово увео роботе и душеке за краве

5 ч

0
добојски полицајци

Друштво

Млади полицајци спријечили самоубиство Добојлије

6 ч

0
Ауто-пут Шандонг

Друштво

Минић, Стевановић и Вишковић обишли градилиште ауто-пута Бањалука-Приједор у насељу Ивањска

6 ч

1

  • Најновије

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

20

20

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

20

18

Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner