Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

01.06.2026 19:41

Фото: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Предсједник ХДЗ-а Андреј Пленковић изјавио је да ће владајућа коалиција у Хрватској разговарати о иницијативи Домовинског покрета за успостављање хрватске изборне јединице у ФБиХ или да се у супротном врати хрватска република Херцег-Босна.

Пленковић је истакао да Хрватска пажљиво прати ситуацију у БиХ, гдје Хрвати и даље немају могућност избора легитимног члана Предсједништва БиХ, јер поновно није постигнут договор о измјени Изборног закона, преноси "Срна".

"То је дугогодишња аномалија која траје од 2006. године", рекао је Пленковић и потврдио подршку кандидату ХДЗ-а БиХ за хрватског члана Предсједништва БиХ Даријани Филиповић.

Пленковић, који је и премијер Хрватске, каже да није био унапријед обавијештен о иницијативи Домовинског покрета, коју је оцијенио као покушај политичког профилисања.

Он је најавио разговор на нивоу коалиције како би се утврдио, како каже, смисао иницијативе, преноси ХРТ.

"Да би се нешто промијенило у БиХ, нису довољни само Хрвати и Хрватска. Потребно је да и други на то пристану, у томе је цијела игра", рекао је Пленковић.

Хрватска странка Домовински покрет данас је затражила да се декларацијом хитно покрене иницијатива за успостављање хрватске изборне јединице у Федерацији БиХ или да се у супротном врати хрватска република Херцег-Босна.

Они су поручили да Хрвати никада неће пристати на такозвану грађанску БиХ, те да треба да имају право и могућност да суверено бирају своје представнике.

