Москва покренула правну битку за замрзнуту имовину

АТВ
01.06.2026 20:07

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Централна банка Русије тужила је Европски парламент и Савјет ЕУ за незаконито кориштење њених суверених средстава за кредит Кијеву у износу од 90 милијарди евра.

У поднеску Општем суду ЕУ, Русија оспорава механизам ЕУ усвојен у фебруару који дозвољава да се средства од замрзнуте руске суверене имовине, која се држи у Европи, користе за отплату заједничког кредита Кијеву.

Западни ментори Кијева замрзнули су око 300 милијарди долара руске суверене државне имовине након ескалације сукоба у Украјини 2022. године. Москва је више пута саопштила да би свако коришћење њене замрзнуте имовине представљало крађу.

Централна банка Русије је саопштила да шема представља "незаконит и прикривен облик коришћења имовине као залоге за кредит", тврдећи да она ефикасно легализује експропријацију суверене имовине.

"Тај механизам крши закон ЕУ, имовинска права и међународни правни принцип сувереног имунитета који се даје државама и централним банкама", саопштено је из Централне банке Русије.

У саопштењу се наводи да је та мјера усвојена уз "озбиљне процедуралне прекршаје", тврдећи да је за то требало једногласно одобрење чланица ЕУ, а не гласање квалификованом већином.

Централна банка Русије је у правном спору са "Јуроклиром", депозитаром са сједиштем у Белгији који држи највећи дио замрзнуте имовине Русије.

(СРНА)

