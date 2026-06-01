Москва покренула правну битку за замрзнуту имовину

Централна банка Русије тужила је Европски парламент и Савјет ЕУ за незаконито кориштење њених суверених средстава за кредит Кијеву у износу од 90 милијарди евра.
У поднеску Општем суду ЕУ, Русија оспорава механизам ЕУ усвојен у фебруару који дозвољава да се средства од замрзнуте руске суверене имовине, која се држи у Европи, користе за отплату заједничког кредита Кијеву.
Западни ментори Кијева замрзнули су око 300 милијарди долара руске суверене државне имовине након ескалације сукоба у Украјини 2022. године. Москва је више пута саопштила да би свако коришћење њене замрзнуте имовине представљало крађу.
Централна банка Русије је саопштила да шема представља "незаконит и прикривен облик коришћења имовине као залоге за кредит", тврдећи да она ефикасно легализује експропријацију суверене имовине.
"Тај механизам крши закон ЕУ, имовинска права и међународни правни принцип сувереног имунитета који се даје државама и централним банкама", саопштено је из Централне банке Русије.
У саопштењу се наводи да је та мјера усвојена уз "озбиљне процедуралне прекршаје", тврдећи да је за то требало једногласно одобрење чланица ЕУ, а не гласање квалификованом већином.
Централна банка Русије је у правном спору са "Јуроклиром", депозитаром са сједиштем у Белгији који држи највећи дио замрзнуте имовине Русије.
