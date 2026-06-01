Иницијатива о заштити виталних националних интереса нашег народа у БиХ

Борци и ствараоци Републике Српске припремају иницијативу под називом „Декларација о заштити националних интереса нашег народа у БиХ“.
АТВ је у посједу текста ове декларације, која би се ускоро могла наћи пред народним посланицима.
Одбрана демократских институција Српске од покушаја да се смање или укину њихове надлежности, борба кроз парламентарне процедуре на нивоу БиХ за повратак дејтонских надлежности Републике Српске, те спречавање покушаја отимања имовине Републике Српске - кључни су дијелови ове иницијативе. Највиши циљ оних који су створили и одбранили Републику Српску јесте њено очување и спречавање преноса надлежности, истиче предсједник Предсједништва БОРС-а.
„Да се напокон подвуку 'црвене линије', донесу агенде о ономе што је најбитније за Републику Српску, а то је да нема више преноса надлежности и да нема више играња са имовином Републике Српске. Свако ко врши званичну јавну функцију мора знати да је Република Српска преча од било каквог личног или политичког интереса. То значи да ће свако ко уради било шта на штету Српске, а обавља јавну функцију, морати сносити санкције и биће јавно прозван од стране БОРС-а“, рекао је предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.
Академска заједница и Српска православна црква, заједно са представницима бораца, окупили су се око ове идеје. Ова иницијатива је гаранција опстанка, очувања нације и колективног идентитета, сматра министар Радан Остојић.
„Ово што је покренула Асоцијација буквално је све оно што смо и ми рекли на својим скупштинама и предсједништвима. Потпуно се слажемо с тим, то треба још да се доради и уобличи. Моја идеја, и као борца и као министра, јесте да прије него што то уђе у скупштинску процедуру, тај документ треба да добије благослов Српске православне цркве и да нам то буде светиња, без обзира на то којој политичкој опцији припада“, истакао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Чим иницијатива буде технички спремна, иде у процедуру у Народну скупштину Републике Српске. Српско јединство поново ће бити на тесту.
„Могу да кажем да је све што су до сада радили Борачка организација и Асоцијација 'Ствараоци' имало подршку НСРС, мене као предсједника, али и јавности. То је нешто што утиче на патриотска осјећања грађана, али и обавезује функционере да буду одговорнији у свом раду“, нагласио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Јединство не би требало да изостане, порука је и из опозиције. Из СДС-а поручују да би оваквој иницијативи и раније дали зелено свјетло.
„У потпуности подржавам иницијативу 'Стваралаца РС' и Борачке организације да се то донесе, требало је и пуно раније. Сви борци и они који су учествовали у стварању РС знају да је Српска послије рата била држава у држави. Осуђујем свако трговање са Републиком Српском и подржавам иницијативу да се сви они који су се огријешили о Српску прозову и да бар моралну одговорност сносе“, навео је посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Веселин Вујовић.
Питање имовине је „црвена линија“ и за српске представнике у Парламентарној скупштини БиХ. Мирослав Вујичић каже да би оваква иницијатива могла бити аларм и за новог високог представника.
„Кад је ријеч о дијелу који се односи на имовину, она је дефинисана Дејтонским споразумом. Наравно да је ово порука и будућем високом представнику, за којег вјерујем да ће се другачије понашати у односу на Кристијана Шмита“, јасан је посланик СНСД-а у Представничком дому ПСБиХ Мирослав Вујичић.
Економски одржива и социјално стабилна Српска је основна порука ове иницијативе. Неопходно је да се искаже политичка зрелост ради очувања Републике, како би се младима осигурао останак и нормалан живот.
