Стручњаци открили трикове: Ево како да уштедите током кречења

АТВ
01.06.2026 19:47

Фото: Pixabay

Свако ко је бар једном кречио зидове – или намјештај – зна колико може бити фрустрирајуће када се четкице и ваљци осуше већ након кратке паузе.

Довољно је неколико сати изложености ваздуху да се боја стврдне, длачице постану круте, а алат практично неупотребљив. Осим што то успорава посао, често значи и додатни трошак јер многи тада једноставно бацају четкице и купују нове.

Међутим, стручњаци тврде да постоји врло једноставан трик којим се може спријечити сушење алата током паузе у раду – и за њега није потребна никаква посебна опрема. Све што треба је обична кеса за смеће.

Кључ проблема је контакт боје са ваздухом

Савјет је на порталу House Digest подијелио Рич Вотсон, задужен за информације о производима и техничке услуге у компанији Sherwin-Williams.

Према његовим ријечима, кључ проблема је контакт боје са ваздухом. Када четкице, ваљци или посуде за боју остану незаштићени, боја врло брзо почиње да се суши, посебно током топлијих дана или у просторијама са добром вентилацијом.

Рјешење је изненађујуће једноставно: чим направите паузу, сав алат треба ставити у пластичну кесу и добро је затворити како ваздух не би улазио унутра.

– Ако користим посуду за ваљак, узмем обичну кесу за смеће и у њу ставим све: посуду, држач ваљка са ваљком и четкице. Важно је добро затворити кесу како би се спријечио улазак ваздуха – објаснио је Вотсон.

На тај начин боја остаје влажна, а алат спреман за наставак рада чак и након више сати паузе. Стручњаци истичу да је ово посебно корисно код вишедневног кречења, када људи често не желе сваки дан детаљно да перу сав алат.

Додатни трик

Постоји и додатни трик за оне који планирају да наставе кречење сљедећег дана. Умјесто да кесу оставите у просторији, препоручује се да се затворени пакет са ваљцима и четкицама стави у фрижидер. Нижа температура додатно успорава сушење боје и помаже да алат остане готово у истом стању као претходног дана.

На овај начин може се избјећи један од најчешћих проблема код кућних реновација – очврсле четкице и ваљци пуни осушене боје које је готово немогуће очистити. У многим случајевима људи такав алат одмах бацају, иако би уз неколико једноставних корака могао да траје знатно дуже.

Осим уштеде новца, овакав приступ смањује и стварање непотребног отпада, што је посебно важно код већих пројеката уређења дома при чему се троши велика количина материјала и прибора.

Стручњаци зато савјетују да се током кречења не размишља само о завршном резултату, већ и о правилном одржавању алата, јер управо мале ствари често одлучују да ли ће посао наредног дана кренути глатко или уз додатне компликације. Зато, ако можете – олакшајте себи посао.

(Јутарњи лист)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

