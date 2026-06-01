Без струје више од 30.000 домаћинстава: Најјача олуја у посљедњих 49 година направила хаос у Аустралији

АТВ
01.06.2026 18:09

Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Најјача олуја у посљедњих 49 година погодила је државу Западна Аустралија због чега више од 30.000 домаћинстава без струје, јавила аустралијска мрежа Еј-Би-Си.

Широм ове државе на снази су упозорења за олујно невријеме.

Одјељење за ватрогасне и хитне службе позива становнике да остану код куће ако је могуће и да се држе подаље од оштећених зграда, палог дрвећа и далековода.

Како јавља Еј-Би-Си, олујни вјетар је носио кровове са кућа, чупао дрвеће из коријена, а у многим случајевима разбијени су прозори на објектима.

Хитне службе су примиле стотине позива за помоћ. Нема извјештаја о повријеђенима.

Министар за енергетику и декарбонизацију Западне Аустралије Амбер-Џејд Сандерсон рекла је да је циклон био једна од најмоћнијих олуја које је Западна Аустралија доживјела у посљедњих неколико деценија.

