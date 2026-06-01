Ирански тим зауставио размјену порука са САД због израелског напада на Либан

Ирански преговарачки тим зауставио је данас размјену порука са Сједињеним Америчким Државама преко посредника због израелских напада на Либан.
Како преноси агенција Тасним, ирански званичници и преговарачи захтевају хитан прекид "агресивних и бруталних војних операција" у Гази и Либану и неопходност потпуног повлачења израелских снага из окупираних подручја у Либану.
Они су поручили да неће бити разговора "док се ставови Ирана и покрета отпора о овом питању не испуне".
Иран и Фронт отпора, који укључује шиитске савезнике Ирана у Јемену, Либану и Ираку, усвојили су агенду да у потпуности блокирају Ормуски мореуз и активирају и друге фронтове, укључујући мореуз Баб ЕЛ Мандеб, како би "казнили" Израел и његове присталице, наводи иранска агенција.
Раније данас премијер Израела наложио је израелској војсци да нападне положаје либанске милитантне групе Хезболах у предграђу главног града Либана Бејруту.
У међувремену, председник Либана Жозеф Аун рекао је да се његова земља суочава са "злом израелском агресијом достојном осуде", након што је Израел појачао офанзиву против Хезболаха заузимањем средњовековног замка Бофор.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи оцијенио је да је примирје између Ирана и Сједињених Америчких Држава "недвосмислено примирје на свим фронотовима, укључујући и Либан", а кршење примирја на том фронту представља "кршење примирја на свим фронтовима".
(Танјуг)
