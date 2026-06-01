Дела и Марковић признали кривицу, осуђени на осам и по година затвора

Огњен Матавуљ
01.06.2026 15:42

Окружни суд у Бањалуци осудио је Данијела Делића (46) званог Дела на пет година затвора и Мирка Марковића (49) на три и по године због диловања дроге у предмету ”Петља”.

Пресуда је изречена након што су Делић и Марковић са тужилаштвом склопили споразуме о признању кривице, које је суд прихватио.

Обојица су оглашени кривим да су у саставу криминалне групе починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дроге, док је Марковић крив и за недозвољено посједовање преправљене пушке ”М48”. Након пресуде обојици је укинута мјера притвора у којем су се налазили од октобра прошле године. Вријеме проведено у притвору им је урачунато у казну.

Осим њих оптужницом су обухваћени Раденко Зељковић (52), Мирослав Бузаковић (59), Бранимир Кајкут (50) и Нина Куваља (46) сви из Бањалуке. Оптужницом им се на терет ставља да су од јануара до 14. октобра 2025. године набављали, држали, нудили на продају и продавали кокаин и марихуану.

Како се наводи Делић је набављао веће количине наркотика које је чувао у штек стану у Бањалуци и вагао и препакивао, а ради даље продаје предавао Зељковићу, Кајкуту и Мирковићу који је заједно са Бузаковићем наркотике препакивао те су их продавали корисницима. Куваљу терете да је посредовала у продаји наркотика између Зељковића и Делића.

Подсјетимо, група је ухапшена у октобру прошле године у акцији ”Петља” коју је спровела Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске. Извршени су претреси на 11 локација и у Делићевом стану и викендици пронађено је 50 грама кокаина и 50 грама марихуане. Мање количине пронађене су код Куваље и Зељковића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

