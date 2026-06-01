Logo
Large banner

Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Аутор:

АТВ
01.06.2026 16:12

Коментари:

0
Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља
Фото: Pexel/MART PRODUCTION

Према подацима Удружења за Кронову болест и улцерозни колитис Србије (УКУКС), у Србији од ових хроничних запаљенских болести цријева болује око 8.000 људи.

Улцерозни колитис је неспецифично запаљенско обољење алиментарног тракта, које захвата структуре дебелог цријева. Због сличности са Кроновом болешћу, према неким истраживањима у 10 одсто случајева није могуће разликовати ове болести, пише Стетескоп.инфо.

Мина Костић

Сцена

Нове информације о стању Мине Костић: Остаје на психијатрији?

Тачан узрок настанка болести још увијек са сигурношћу није утврђен, али различита клиничка испитивања показују да генетика игра веома важну улогу у настанку улцерозног колитиса. У литератури се као узрок наводе и различити инфективни агенси (бактерије и вируси), али то до сада није доказано.

Колико често се јавља УК?

У западним земљама, стопа оболијевања од улцерозног колитиса је око 5-10 на 100.000 становника. За нашу земљу епидемиолошки подаци нису доступни, али претпоставља се да је ситуација слична као и у развијеним земљама.

Улцерозни колитис се може испољити у било ком животном добу, најчешће између 15. и 35. године, а заступљеност полова је приближно иста.

Локализација и озбиљност болести одређују симптоме

У 95 одсто случајева болест захвата ректум, затим дио или цијело дебело цријево и може да се прошири неколико центиметара на завршни дио танког цријева (илеум). Код улцерозног колитиса, за разлику од Кронове болести, болест се не шири испод субмукозе (слој испод слузнице цријева).

Слузокожа је прекривена раницама (улцерације) које крваре. Само у тешком облику болести зид цријева може да постане јако танак, слузница огољена, а запаљење продре до серозе, што изазива дилатацију (токсични мегаколон) са могућношћу пробијања зида цријева (пуцања).

У 90 одсто случајева пацијенти примијете видљиву крв у столици. Код тежих запаљења колона, поред наведеног, постоје бол и грчеви у стомаку, отечен трбух, губитак тјелесне тежине, висока температура, убрзан пулс и тиши звук цријева. Понекад, посебно код дјеце и старих, једини симптоми могу да буду повишена тјелесна температура и губитак на тежини.

Уобичајени симптоми су:

  • Крвава и слузава столица
  • Пролив (више пута дневно, може ићи и преко 10 пута)
  • Ректално крварење
  • Тенезми (лажни позиви за одлазак у тоалет)
  • Ноћно пражњење цријева
  • Анемија
  • Губитак апетита
  • Слабост/малаксалост
  • Висока температура

Могућа су атипична испољавања, повишена тјелесна температура необјашњеног поријекла без цријевних симптома или ванцријевна испољавања, рецимо артритис или обољење јетре. Серолошке анализе су неспецифичне; могу да покажу умјерену анемију (нормохромну, нормоцитну или хипохромну), повишену седиментацију, леукоцитозу и тромбоцитозу, хипопротеинемију. Пролив може да доведе до поремећаја електролита.

Колоноскопија је најбољи метод за потврђивање дијагнозе

Колоноскопија са интубацијом у танко цријево, уз узимање узорака ткива, најбољи је метод за потврђивање дијагнозе улцеративног колитиса. Ипак, овај преглед треба избјегавати код тешког запаљења дебелог цријева због опасности од перфорације (пробијања шупљег органа). Код озбиљнијег стадијума болести може се радити радиографија трбуха, а за дијагнозу је довољна сигмоидоскопија.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Стиже нам ретроградни Меркур, а његов утицај ће највише осјетити ова 4 знака

Предности колоноскопског прегледа дебелог цријева су могућност узимања узорака ткива, тачна локализација запаљенског процеса, предвиђање тока болести, одређивање адекватне терапије и процјена ризика за појаву карцинома.

Циљ лијечења улцерозног колитиса је мировање болести

УК је хронично запаљенско обољење дебелог цријева које има двије фазе – ремисија (попуштање симптома и мировање болести) и активација – релапс (када се болест опет јавља). Пошто за сада потпуно излијечење није могуће, све терапијске опције имају за циљ смиривање болести и продужавање периода ремисије улцерозног колитиса, а то се постиже фармакотерапијом или хируршким лијечењем.

Дакле, циљ је постићи ремисију како клинички (одсуство свих симптома), тако и на свим другим нивоима (лабораторија, ендоскопски налаз, биохемија, ХП налаз).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

здравље

Цријева

симптоми

Болест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Стиже нам ретроградни Меркур, а његов утицај ће највише осјетити ова 4 знака

21 мин

0
пјевачица Мина Костић

Сцена

Нове информације о стању Мине Костић: Остаје на психијатрији?

21 мин

0
Полиција Србија

Хроника

Претукао бившу супругу у њеној кући, задобила тешке повреде главе: Ухапшен насилник на Вождовцу

33 мин

0
Српски члан Предсједништва

БиХ

Цвијановић Сарајеву: Ви не знате шта би са нормалном и сувереном земљом

42 мин

0

Више из рубрике

Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Здравље

Како устајање у 5 ујутру може да вам промијени живот

1 ч

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Здравље

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

3 д

0
доктор љекар медицина

Здравље

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

3 д

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Данас бесплатни прегледи младежа на УКЦ-у

3 д

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

16

19

Ужас на београдском градилишту: Радник пао са висине, скела га поклопила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner