Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Аутор:АТВ
Коментари:0
Према подацима Удружења за Кронову болест и улцерозни колитис Србије (УКУКС), у Србији од ових хроничних запаљенских болести цријева болује око 8.000 људи.
Улцерозни колитис је неспецифично запаљенско обољење алиментарног тракта, које захвата структуре дебелог цријева. Због сличности са Кроновом болешћу, према неким истраживањима у 10 одсто случајева није могуће разликовати ове болести, пише Стетескоп.инфо.
Сцена
Нове информације о стању Мине Костић: Остаје на психијатрији?
Тачан узрок настанка болести још увијек са сигурношћу није утврђен, али различита клиничка испитивања показују да генетика игра веома важну улогу у настанку улцерозног колитиса. У литератури се као узрок наводе и различити инфективни агенси (бактерије и вируси), али то до сада није доказано.
У западним земљама, стопа оболијевања од улцерозног колитиса је око 5-10 на 100.000 становника. За нашу земљу епидемиолошки подаци нису доступни, али претпоставља се да је ситуација слична као и у развијеним земљама.
Улцерозни колитис се може испољити у било ком животном добу, најчешће између 15. и 35. године, а заступљеност полова је приближно иста.
У 95 одсто случајева болест захвата ректум, затим дио или цијело дебело цријево и може да се прошири неколико центиметара на завршни дио танког цријева (илеум). Код улцерозног колитиса, за разлику од Кронове болести, болест се не шири испод субмукозе (слој испод слузнице цријева).
Слузокожа је прекривена раницама (улцерације) које крваре. Само у тешком облику болести зид цријева може да постане јако танак, слузница огољена, а запаљење продре до серозе, што изазива дилатацију (токсични мегаколон) са могућношћу пробијања зида цријева (пуцања).
У 90 одсто случајева пацијенти примијете видљиву крв у столици. Код тежих запаљења колона, поред наведеног, постоје бол и грчеви у стомаку, отечен трбух, губитак тјелесне тежине, висока температура, убрзан пулс и тиши звук цријева. Понекад, посебно код дјеце и старих, једини симптоми могу да буду повишена тјелесна температура и губитак на тежини.
Уобичајени симптоми су:
Могућа су атипична испољавања, повишена тјелесна температура необјашњеног поријекла без цријевних симптома или ванцријевна испољавања, рецимо артритис или обољење јетре. Серолошке анализе су неспецифичне; могу да покажу умјерену анемију (нормохромну, нормоцитну или хипохромну), повишену седиментацију, леукоцитозу и тромбоцитозу, хипопротеинемију. Пролив може да доведе до поремећаја електролита.
Колоноскопија са интубацијом у танко цријево, уз узимање узорака ткива, најбољи је метод за потврђивање дијагнозе улцеративног колитиса. Ипак, овај преглед треба избјегавати код тешког запаљења дебелог цријева због опасности од перфорације (пробијања шупљег органа). Код озбиљнијег стадијума болести може се радити радиографија трбуха, а за дијагнозу је довољна сигмоидоскопија.
Занимљивости
Стиже нам ретроградни Меркур, а његов утицај ће највише осјетити ова 4 знака
Предности колоноскопског прегледа дебелог цријева су могућност узимања узорака ткива, тачна локализација запаљенског процеса, предвиђање тока болести, одређивање адекватне терапије и процјена ризика за појаву карцинома.
Циљ лијечења улцерозног колитиса је мировање болести
УК је хронично запаљенско обољење дебелог цријева које има двије фазе – ремисија (попуштање симптома и мировање болести) и активација – релапс (када се болест опет јавља). Пошто за сада потпуно излијечење није могуће, све терапијске опције имају за циљ смиривање болести и продужавање периода ремисије улцерозног колитиса, а то се постиже фармакотерапијом или хируршким лијечењем.
Дакле, циљ је постићи ремисију како клинички (одсуство свих симптома), тако и на свим другим нивоима (лабораторија, ендоскопски налаз, биохемија, ХП налаз).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
21 мин0
Сцена
21 мин0
Хроника
33 мин0
БиХ
42 мин0
Здравље
1 ч0
Здравље
3 д0
Здравље
3 д0
Здравље
3 д0
Најновије
16
29
16
26
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму