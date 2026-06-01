Како устајање у 5 ујутру може да вам промијени живот

01.06.2026 15:07

Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету
Фото: cottonbro studio/Pexels

Постоје двије врсте људи: они који се буде раном зором и они који би могли до поднева да спавају и да се излежавају. Зависи све како коме прија.

Ипак, рано устајање има већих предности, јер осим што ћете имаћи већи дио дана да искористите, исто тако то доноси бенефите и вашем организму.

У наставку се налазе савјети зашто би требало одмах то да усвојите и видјећете да ће вам се живот промијенити.

Имајте јаку жељу

Немојте устајати у пет ујутру јер вам други говоре да то раде. Поставите специфичне циљеве не само о томе шта желите да радите током тих јутарњих сати, већ и о резултатима које желите да постигнете за недјељу, мјесец или годину.

Направите план вече прије

Сада када знате резултате које желите, дефинишите мини-кораке које треба да предузмете. Поставите циљеве за јутарњу рутину из снова. Шта бисте жељели да постигнете током тих раних сати? Можда бисте вјежбали или гледали излазак сунца, попили кафу на миру или једноставно пустили мисли да вам лутају, пише „Хм хм“.

Идите у кревет чим се осјетите уморно

Наравно, ако желите да се пробудите у пет, мораћете да одете у кревет око 21.00 или 21.30 да бисте се довољно наспавали. Али на почетку нећете моћи да одете у кревет овако рано. Немојте гледати телевизор или бити на телефону јер вас те ствари држе дуже будним. Ставите на режим рада у авиону око сат времена прије него што заспите. Напишите план за наредни дан, истуширајте се и намажите лосион, а затим читајте најдосаднију књигу. Заспаћете брже него што ћете схватити.

Немојте одлагати

Када чујете аларм, или одмах устаните или наставите да спавате даље али никако га не одлажите. Губите вријеме и енергију јер вас та микро „дријемања“ само још више умарају.

Учините нешто што вас радује

Омиљена кафа може бити мала награда која ће вас навести да постанете јутарња особа. Немојте се борити против тога. Почастите се и уживајте у овом времену јер ви то заслужујете. Пустите музику и дубоко дишите.

Ове ствари ће се побринути да заиста останете будни тих првих дана.

Не дријемајте поподне

Није необично да се осјећате уморно првих пар дана док се не навикнете што ће вас навести да одете у кревет послије ручка. Ово је прихватљиво ако имате малу бебу или дијете јер користите сваку прилику да се наспавате, али пробајте да то не чините већ да изгурате цијели дан без спавања.

(Крстарица)

