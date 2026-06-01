Познат датум пријемног испита у Бањалуци

АТВ
01.06.2026 10:30

Пријемни испит за упис на први циклуса студија на Универзитету у Бањалуци у академској 2026/27. години биће одржан 29. јуна, док ће конкурс за упис бити објављен 10. јуна, речено је Срни у овој високошколској установи.

Из овог универзитета су навели да ће пријем докумената за полагање пријемног испита трајати од 22. до 26. јуна, а да је упис примљених кандидата у првом уписном року планиран од 6. до 10. јула.

Кандидати ће и ове године имати могућност да пријаву за упис поднесу електронским путем посредством информационог система Е-УПИС, који је доступан на званичној интернет страници Универзитета у Бањалуци.

Будући студенти ће у тексту конкурса моћи да пронађу све потребне информације о условима уписа, броју расположивих мјеста на студијским програмима, потребној документацији, као и начину полагања пријемног испита и критеријумима за рангирање кандидата.

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама и на званичној интернет страници Универзитета, а кандидати ће благовремено бити информисани и о свим другим активностима у вези са уписом.

Други уписни рок биће организован на факултетима и Академији умјетности на којима након првог уписног рока остане слободних мјеста.

Објављивање конкурса у другом уписном року предвиђено је 12. августа. Пријем докумената за упис трајаће од 24. до 28. августа, пријемни испит биће одржан 31. августа, а упис примљених кандидата од 7. до 11. септембра.

Из ове високошколске установе су позвали заинтересоване матуранте и друге кандидате да прате званичне информације о упису и да на вријеме припреме неопходну документацију за пријаву на конкурс, преноси Срна.

Универзитет у Бањалуци је највећа високошколска установа у Републици Српској, која кроз своје факултете и Академију умјетности образује студенте у различитим научним и умјетничким областима.

Сваке године ова високошколска установа привлачи велики број кандидата из Републике Српске, ФБиХ и региона.

