Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

Аутор:АТВ
Припадници Полицијске управе Зворник ухапсили су током протеклог викенда осам лица због управљања возилом под дејством алкохола у организму, саопштено је данас из ове управе.
Ухапшен је мушкарац чији су иницијали М.Л. из Хан Пијеска, код кога је контролом утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,84 промила, те М.Н. из Братунца који је возио са 1,63 промила.
Ухапшени су Р.Л. из Зворника и О.Л. из Братунца код којих је утврђено присуство алкохола од 1,52 промила, те С.Р. из Осмака са 1,55 промила.
Због управљања возилом под дејством алкохола ухапшен је А.Г. који је имао 1,58 промила алкохола, као и М.Б, оба из Зворника, који је возио са 1,57 промила алкохола у организму.
Мушкарац из Осмака чији су иницијали А.Л. ухапшен је због изазивања саобраћајне незгоде под дејством алкохола од 1,83 промила, преноси Срна
Из Полицијске управе подсјећају да је од 27. маја ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја, којим су пооштрене казнене одредбе, између осталог и за управљање возилом под дејством алкохола и под дејством наркотичких средстава.
Новим законским рјешењима прописано је да управљање возилом са концентрацијом алкохола већом од 1,50 промила у организму представља тежи прекршај који се квалификује као обијесна вожња
