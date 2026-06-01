Црвена звезда пред гашењем

Не назире се крај проблемима ватерполиста Црвене звезде. У септембру прошле године лијепо сложен тим се брзо распао због неиспуњених обећања управе која је и сама смијењена на клупској скупштини.
Са једва скупљеним тимом "црвено-бијели" су стигли до четвртог мјеста, али је наставак битисања клуба у магли. Генерални секретар Горан Јездић је поднио оставку , а саопштењем су се огласили играчи, тренери и предсједник скупштине.
Саопштење преносимо у цјелини:
"Ватерполо клуб Црвена звезда је, оправдано, са великим очекивањима дочекао старт прошле сезоне. Осјетно појачан састав, уз обећана значајна средства јаких спонзора, гарантовали су несметано функционисање клуба и борбу за високе пласмане у сва три такмичења.
На жалост, знамо шта се догађало крајем године. Због неиспуњених обећања чланова управе и њихових малверзација како не би добили новац већи број ватерполиста је напустио клуб. Учинила је то и управа тако да је преостали дио играчког кадра уз стручни штаб и двојице чланова руководећег тијела успио, уз огромне напоре да освоји четврто мјесто у првенству и обезбиједи учешће у европском такмичењу наредне сезоне.
Ми, играчи, заједно са тренерима, смо учинили све што је до нас. И то је све. Морамо да забринуто констатујемо да је клуб пред гашењем! Управе и спонзора и даље нема, предсједник се не назире, тим који је 2013. био првак Европе и побједник Супер купа живи тешке дане са неизвјесном будућношћу.
Клуб има дуг од преко пола милиона евра који је направљен у посљедње двије и по сезоне. Дуг постоји само према играчима и стручном штабу и дијелом према објекту у којем су се ватерполисти хранили. Ако погледамо ситуацију у српском спорту, у којем, захваљујући држави, никада није било више новца, сматрамо да једна озбиљна акција формирањем управе и прављења спонзорског пула лако може да ријеши и дуг и обезбиједи наставак функционисања Црвене звезде."
